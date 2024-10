Sanremo, più di 600 bambini alla giornata per la sicurezza stradale (foto)

Il sindaco Alessandro Mager ed il vicesindaco Fulvio Fellegara hanno partecipato questa mattina alla giornata inserita nel “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” dedicata agli istituti scolastici. L’iniziativa, disposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolta presso il Teatro del Casinò di Sanremo. In platea erano presenti oltre 600 bambini, di età compresa tra i 3 ed i 13 anni, accompagnati dai propri insegnanti.

“Una magnifica iniziativa alla quale abbiamo partecipato per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale a questo tipo di progetti – ha commentato il sindaco Alessandro Mager - La promozione della sicurezza stradale è infatti uno degli aspetti principali dell’educazione civica. In teatro erano presenti tanti bambini che a tutti gli effetti sono già dei cittadini. Occorre quindi che crescano responsabili e consapevoli, per contribuire alla società con la loro partecipazione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti”.

Intanto proprio questa mattina ha preso il via una nuova campagna di prevenzione, con un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale all’esterno dei plessi scolastici di Sanremo. I presìdi, con gli agenti presenti negli orari di entrata ed uscita degli studenti, hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza in un momento di grande afflusso di mezzi sulle strade cittadine.