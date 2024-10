Calcio. Sanremese, mister Gori si gode il 3-0 al Borgaro: "Prestazione di gran livello"

Una vittoria netta e mai in discussione. La Sanremese si fa bella al "Comunale" e strapazza 3-0 il Borgaro. Bella ma anche concreta, come commenta mister Mattia Gori al termine del match:

"Siamo tutti molto contenti della prestazione di oggi, di alto livello sotto tutti gli aspetti, tecnico fisico e tattico. Nel primo tempo oltre alle tre reti abbiamo preso un palo e sfiorato altri gol, ma soprattutto siamo contenti per la seconda gara consecutiva di non aver preso gol, che dopo averne subìti tanti a inizio stagione, è un dato molto importante. Un po' di lucidità ci è mancata nella ripresa negli ultimi venti metri, ma anche a causa del gran dispendio di energia dopo aver giocato mercoledì in dieci per quasi tutta la partita. Ma dietro non abbiamo praticamente corso pericoli oggi".

Matuziani che con questo successo, firmato da D'Antoni, Tedesco su rigore e Raggio, salgono a quota 11 punti in classifica.