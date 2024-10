L'assessore Scajola premia con un trofeo di Regione Liguria il balestriere campione nazionale

È Mauro Elisei, di Norcia, il balestriere campione nazionale 2024. A premiarlo con il Trofeo ‘Regione Liguria’ l’assessore regionale Marco Scajola.

L’evento si è svolto questo pomeriggio a Ventimiglia al termine del 38esimo Campionato Italiano di Tiro con la balestra antica organizzato dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia del conestabile Dario Canavese con la partecipazione di oltre 200 balestrieri.

“Una giornata di sport, ma anche di tradizione e grande festa – sottolinea l’assessore Marco Scajola -. Un piacere per me premiare, in rappresentanza di Regione Liguria, il balestriere campione nazionale e poter partecipare a questa manifestazione storica giunta alla sua 38esima edizione. Come amministrazione regionale abbiamo lavorato molto, in questi anni, per salvaguardare e valorizzare queste tipicità che fanno grande la nostra amata Liguria e, in particolare, il ponente. Mi complimento con l’organizzazione, con Dario Canavese, con la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia e con tutti gli altri partecipanti. Far crescere sempre di più questo tipo di eventi caratteristici sarà una delle nostre priorità per il futuro”.