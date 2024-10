Pigna, si perde cercando funghi: ritrovata la donna sparita a Gouta

E' stata ritrovata la donna che si era persa nel bosco oggi nei pressi di Gouta a Pigna.

La signora era andata a cercare funghi nel bosco, insieme al marito, quando all'improvviso è sparita e non è più tornata. Il marito preoccupato è subito andato a cercarla ma non trovandola si è spaventato pensando al peggio. L'uomo, raggiunto nel frattempo da alcune persone che stavano facendo un'escursione domenicale, è stato rassicurato e aiutato nella ricerca ma visto che non vi era nessuna traccia della signora sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco, il Saf, il soccorso alpino e i carabinieri che hanno setacciato l'area boschiva. La signora però camminando era giunta fino a Margheria dei Boschi, probabilmente sbagliando sentiero, dove ha incontrato una persona che le ha indicato la via per ritornare dal marito. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, i consorti si sono potuti riabbracciare.