Patente a crediti: Confartigianato Imperia assiste le imprese per presentare la domanda al portale dell'INL

A partire dallo scorso 1° ottobre 2024 avranno l’obbligo del possedimento della patente a crediti tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia con sede in Unione Europea che al di fuori. Saranno esenti dal possesso:

· chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;

· le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla terza.

La domanda può essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato.

La Confartigianato di Imperia assiste le imprese che intendono presentare domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tra la presentazione della domanda e l'accettazione è possibile comunque lavorare regolarmente. La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale.

I requisiti dei quali occorre essere in possesso sono i seguenti, o per autocertificazione (A) o con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D):

· iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (A);· adempimento agli obblighi formativi (D);

· DURC (documento unico di regolarità contributiva) (A);

· DVR (documento valutazione dei rischi) (D);

· DURF (documento unico di regolarità fiscale), se previsto (A);

· designazione RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), se previsto (D).

Ciascun soggetto tenuto al possesso della patente può ottenere un punteggio complessivo non superiore ai 100 crediti, di cui 30 riconosciuti subito.

Tre sono i casi in cui verranno decurtati i punti, dei seguenti quantitativi:

· 15 punti, nel caso Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

· 20 punti, nel caso di infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto;

· 10 punti, malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto.

In caso di decurtazione di punti, il lavoro nei cantieri temporanei o mobili sarà consentito con un residuo minimo di 15 crediti mentre al di sotto di questa soglia sarà permesso il solo completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Per lasciare il proprio recapito ed essere inseriti nell'elenco delle richieste è possibile telefonare al numero 0184/524523, inviare un messaggio al numero WhatsApp al 389/9588821 o mandare una mail all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it