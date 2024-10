Volley femminile, il Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo-Oliflor pronto a scendere in campo

Con 14 squadre al via (10 genovesi, una spezzina, una savonese e 2 a difesa dei colori del Ponente) scatterà nel wekend end compreso tra sabato 19 e domenica 20 ottobre l’edizione 2024/2025 del campionato regionale femminile di volley di serie C.

Tra le formazioni che si apprestano a dar vita al torneo figura anche il Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo-Oliflor . La compagine giallonera debutterà in campionato sabato 19. Il primo impegno della stagione è in programma alle ore 20,30 sul parquet del Centro Sportivo Lino Maragliano di Prato, a Genova.

Subito un osso duro per le sanremesi che dopo la positiva esperienza della passata stagione culminata con la salvezza, si riaffidano a Nando Guadagnoli, tecnico e nel contempo direttore sportivo del sodalizio giallonero. Uno che conosce bene la pallavolo avendola praticata attivamente negli anni, maturando quindi grande esperienza sul campo.

«Dovremo vedercela subito col Wonder Normac Alta Val Bisagno una delle due formazioni targata Normac sodalizio che rappresenta una delle maggiori espressioni della pallavolo femminile genovese –commenta il tecnico del team sanremese– frutto di una società particolarmente organizzata, la squadra vanta in rosa alcune giocatrici che dispongono di consolidata competenza. Noi ci apprestiamo al debutto con una formazione parecchio ringiovanita. Abbiamo ceduto un paio di elementi poi sostituiti con alcuni innesti giovani (classe 2007 e 2008). Abbiamo recuperato Camilla Gandolfo e poi ci sono le altre, quelle di sempre che credono nel nostro progetto, decise a recitare la loro parte, sino in fondo. Il nostro obiettivo rimane la salvezza che cercheremo di agguantare conquistando prima possibile una posizione tranquilla di classifica. Avversarie permettendo poiché le altre forze che danno vita al campionato non sembrano affatto intenzionate a recitare la parte delle vittime sacrificali».

In lizza per la conquista dell’unico posto che consente l’accesso alla serie B2 ci sono squadre attrezzate come l’Albaro, uno dei sodalizi che ha conteso la passata stagione la promozione al Celle Varazze, il Futura Ceparana, il Cogovalle, il già menzionato Normac Alta Val Bisagno e la compagine dianese dell’Hotel Villa Levi (terza, la passata stagione alle spalle di Celle Varazze e Normac) che si presenta al via rinforzata, rispetto alla passata stagione, grazie anche ad innesti provenienti dal Riviera Volley Sanremo.

Il derby tra la formazione di Diano e quella giallonera è in programma alla nona di andata, sabato 21 dicembre, al PalaCanepa. Dopo la trasferta di sabato 19 a Genova e prima del derby del 21 dicembre il Riviera Volley Grafiche Amadeo-Oliflor affronterà nell’ordine l’Albaro (domenica 27 ottobre a villa Citera), la Virtus Sestri (in trasferta), il Campomorone (villa Citera, domenica 10 novembre), l’Acli Santa Sabina (in trasferta), Admo Volley Lavagna (villa Citera, domenica 27 novembre), l’Albisola (in trasferta) e la Pallavolo Futura Spezia (villa Citera, domenica 15 dicembre).

Questo l’elenco delle giocatrici attualmente a disposizione di Nando Guadagnoli:

Alessia Delorenzi, Cecilia De Marchis, Valentina Lanteri, Elena Andreis, Alice Adamo, Martina De Vincentiis, Camilla Gandolfo, Altea Patrucco, Alexandra Rossi, Alida Macciantelli Traverso, Matilde Guadagnoli, Letizia Chiara Capello, Gabriela Nicoleta Achirei, Celeste Merogno.

Tutte le novità, le info e gli aggiornamenti sull'attività del Riviera Volley Sanremo Grafiche Amadeo-Oliflor sono reperibili sul sito www.rivieravolleysanremo.it