Attesa nei ps regionali, Asl1 Imperiese: "I tempi citati dal consigliere Pastorino non rispecchiano la vera realtà dei fatti"

A seguito dell'articolo di Sanremonews dell'articolo relativo ad un'analisi dei tempi di attesa nei PS regionali, tra cui quello dell'ospedale 'Borea' di Sanremo, Asl1 tende a precisare quanto segue:



“Negli ospedali citati è presente il triage avanzato, vale a dire che tra l'accesso del paziente e la visita del medico vengono, nel frattempo, eseguite la 'terapia del dolore', radiografie, esami del sangue, elettrocardiogramma, in modo che il medico possa effettuare una diagnosi finale nel momento in cui il paziente viene visitato.



Per dare qualche numero, sono in calo i minuti di attesa per i verdi (-36,1%) e bianchi (-11,06%), grazie all'apertura, in tutti i Ps liguri, di una sala ad essi dedicata. Mentre i codici rossi, ad esempio, sono urgenze indifferibili che vengono aperte dopo essere state trattate.



Quindi, i tempi riportati nell'articolo e citati dal consigliere Pastorino non rispecchiano la vera realtà dei fatti. Evidenziamo inoltre che, ogni tipologia di urgenza ha un suo tempo di triage, pertanto parlare di ore o minuti è molto riduttivo. Infine spiace che il quotidiano lavoro del personale sanitario venga strumentalizzato per scopi di campagna elettorale”.