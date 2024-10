Migliore piattaforma di cloud mining: CrytocoinMiner ti aiuta a guadagnare $ 1.000 al giorno

La resa giornaliera della piattaforma CrytocoinMiner è dell'1,2%-3% e il reddito non è soggetto a tasse statali o locali. CrytocoinMiner può aiutarti a guadagnare di più dal cloud mining. Iscriviti a CrytocoinMin per godere di vantaggi e premi esclusivi. Non è un problema guadagnare $ 1.000 al giorno.

Secondo quanto riportato, Charlotte è specializzata nell'installazione di pannelli fotovoltaici e ha avviato un'attività di mining di criptovalute nella sua cantina cinque anni fa. Ha partecipato al cloud mining per la prima volta e ha fatto la fortuna più importante della sua vita. Con un cuore gentile, voleva promuovere questo modo semplice di fare soldi in modo che più persone potessero partecipare e fare soldi facilmente. Tuttavia, a causa degli alti costi nella fase successiva e del fatto che non era un addetto alla manutenzione professionale, ha dovuto interrompere il suo percorso di capitale nel cloud mining. Ha visto accidentalmente la pubblicità di CrytocoinMiner sul browser e vi si è unito. Gli sono stati dati 10 $ quando si è registrato. All'inizio era scettico e ha osservato a lungo, ma ha scoperto che la piattaforma ha davvero mantenuto le sue promesse, i fondi erano al sicuro, i fondi sono stati ricevuti immediatamente e non gli sono state dedotte/addebitate commissioni, quindi si è sentito sollevato. Ha detto: "Ho recuperato il capitale e ora uso le commissioni che ho guadagnato per investire ripetutamente, in modo che le commissioni possano aiutarmi a guadagnare più commissioni".

Cos'è CrytocoinMiner? Sono sicuri?

Questa è un'azienda fondata nel 2018. Hanno progettato una pagina semplice e facile da usare in modo che i minatori esperti o inesperti possano iniziare rapidamente, il che ha anche permesso ai loro membri globali di superare rapidamente i 3,7 milioni. Sono un'azienda regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority) e operano sotto la supervisione della LSE (London Securities and Exchange Commission) e dell'ASIC (Australian Securities and Investments Commission). La FCA regolamenta i servizi finanziari, le aziende e i mercati e tratta i consumatori in modo equo. Secondo le statistiche, l'azienda contribuisce per circa il 4,5% all'hash rate globale.

Quindi, come possiamo unirci a CrytocoinMiner?

Basta visitare il loro sito Web ufficiale, fare clic per registrarsi e seguire i passaggi per la configurazione. Se non capisci, puoi guardare i loro tutorial o consultare direttamente il servizio clienti online 24 ore su 24.

Quanto denaro può aiutarmi a guadagnare CrytocoinMiner?

1. Puoi guadagnare denaro registrandoti e riceverai $ 10 gratis quando ti registri, e puoi anche ottenere un reddito di interesse giornaliero del 3% registrandoti ogni giorno.

2. Acquistando contratti guadagnerai di più. CrytocoinMiner ha lanciato una varietà di contratti di potenza di calcolo con un tasso di interesse giornaliero fino al 3%.

Ad esempio, i seguenti contratti pagano interessi su base giornaliera:

Project Name Amount daily profit cycle Total revenue Daily Sign-in $10 $0.3 1 $10.3 Classic Contract $500 $6.25 7 $543.75 Mid-level Contract $5000 $76 30 $7280 Advanced Contracts $10000 $175 50 $18750

Esempio: investi $ 10.000 per acquistare $ 10.000 di BTC [Advanced Computing Power], con una durata del contratto di 50 giorni e un tasso di interesse giornaliero del contratto dell'1,75%.

L'importo di reddito passivo che puoi ottenere ogni giorno dopo l'acquisto = $ 10.000 * 1,75% = $ 175.

Dopo 50 giorni, il tuo capitale e reddito = $ 10.000 + $ 175 * 50 = $ 10.000 + $ 8.750 = $ 18.750

(Diversi valori di potenza di calcolo del contratto, diversi importi e termini di investimento e diversi redditi, accedi al sito Web ufficiale di CrytocoinMiner per visualizzare altri contratti)

3. Attività esclusive VIP

La piattaforma CrytocoinMiner lancia il sistema VIP, tutti possono diventare VIP

Quando diventi VIP in CrytocoinMiner, il tuo rapporto di profitto aumenterà in base al livello VIP e ci saranno premi di aggiornamento VIP.

Promemoria: se vuoi partecipare all'attività redditizia di CrytocoinMiner, partecipa o scarica l'app tramite il sito Web ufficiale CrytocoinMiner.com.

Company website: CrytocoinMiner.com

Company email: info@crytocoinminer.com

Company address: 1 Plough Lane Plough Lane, Stoke Poges, Slough, United Kingdom