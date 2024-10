Truffe online: la testimonianza di Sara Tonegutti "Perse alcune centinaia di euro e avute limitazioni inspiegabili da Facebook"

Oltre al danno la beffa quanto successo all'ex Assessore Sara Tonegutti dell'associazione Centro di aiuto alla vita: durante il mese di giugno infatti, racconta, ha subito un attacco hacker a due carte di credito, la propria e quella legata all'associazione, portando via da entrambe alcune centinaia di euro.

"La cosa peggiore sono le conseguenze arrivate dopo - aggiunge - per cui non ci è più stato possibile utilizzare Facebook per le campagne di sponsorizzazione, con una conseguente riduzione delle entrate per l'associazione, oltre alla minore risposta a ciò che organizziamo. Ad esempio noi facevamo un corso a cui di solito partecipavano 30 iscritti, quest'anno ne abbiamo il 70% in meno per la mancata sponsorizzazione. I soldi che ci erano stati sottratti ci sono poi stati restituiti, ma i danni che abbiamo ricevuto rimangono".

Il problema è anche acuito dall'impossibilità di contattare Meta per poter risolvere il problema, vista la mancanza di indirizzi mail a cui poter scrivere per sollevare il problema occorso. Anche se da parte della piattaforma social risulta strano il disinteresse, dal momento che i movimenti bancari incriminati risultavano essere proprio delle fatture di Facebook, ma i movimenti non hanno ovviamente coinvolto nessuna delle parti in causa.

"Mi sono resa conto di quanto successo - continua Tonegutti - quando facendo le operazioni per rinnovare abbonamenti a vari servizi ho visto una mail associata molto simile alla mia, ma diversa. Da lì ho dovuto bloccare tutti gli accessi, le carte eccetera". Neanche dalla PayPal sono arrivate notifiche per segnalare quanto stava accadendo, e solo in seguito a un avviso dalla banca in seguito ai pagamenti insoliti è nato il sospetto".

Nei mesi precedenti era anche arrivata a Tonegutti la notifica di una fuga di dati personali come credenziali di login o tentativi di accesso da Stati lontani, quelle notifiche che tendenzialmente si tende a prendere sotto gamba, ma che in questo caso (e diversi altri simili) hanno portato sia un danno economico iniziale sia conseguenze nell'attività dell'associazione sociale (che il prossimo anno compirà 30 anni).