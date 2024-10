Sanremo, al via i lavori nel tratto finale del torrente San Romolo (Foto)

Hanno preso il via i lavori nel tratto finale del torrente San Romolo sul lungomare Italo Calvino. L’intervento prevede una riqualificazione ambientale e strutturale della copertura della tombinatura, attraverso un’opera di demolizione e ricostruzione.

“In tale maniera sarà messa in sicurezza la zona, permettendo di conseguenza anche il ripristino del collegamento pedonale sovrastante, che attualmente risulta interdetto” ha detto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Gli interventi interesseranno l’interno del tratto finale del torrente, il muro di sostegno e la soletta. Sarà inoltre attuato un sistema di impermeabilizzazione, per contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni naturali per l’esposizione verso il mare. Infine sarà ripristinata la pavimentazione del marciapiede per una sua definitiva riapertura.

I lavori, eseguiti dalla Ditta Preve Costruzioni, comportano una spesa di circa 143 mila euro.