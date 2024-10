Genieri e trasmettitori, a Ventimiglia il 54° raduno Italia-Francia

A Ventimiglia si terrà il 54° raduno Italia-Francia dei Genieri e Trasmettitori. La cerimonia sarà il 13 ottobre.

All'incontro parteciperanno l'Anget-Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia e l'Atgca-Amicale Des Transmissions et du Génie de la Cote D'Azur ma anche le associazioni d'Arma, autorità civili e militari, delegazioni della Liguria, Piemonte e Costa Azzurra che, per l'occasione, si ritroveranno innanzi al monumento ai genieri e trasmettitori sito in via Giovanni XXIII.

Il raduno e il ricevimento delle autorità e associazioni d'Arma al piazzale della sede sociale al centro studi di via Roma sarà alle 9.30 mentre alle 10 partirà il corteo verso il monumento ai caduti genieri e trasmettitori in via Giovanni XXIII. Alle 10.15 è prevista la cerimonia militare. Seguirà poi il pranzo sociale presso il ristorante 'U Gentile' sulla strada per Rocchetta Nervina.