Petanque: domenica prossima, 6 ottobre gara nazionale a Bordighera

Sui campi della Biancheri Muller, in via Stoppani a Bordighera, si svolgerà, domenica prossima 6 ottobre, il 6° Memorial Salvatore Ceravolo: gara Nazionale a coppie per categorie miste AC- BB- BC- E CC. Con quest'altra gara che segue di di due settimane l'evento del Gran Prix "Città di Bordighera". Con la disputa dei Memorial Carassale e Giulio Biancheri Muller, che hanno avuto un largo successo di partecipazione e di pubblico, la Biancheri Muller si appresta a organizzare un'altra manifestazione, anche se di minor livello, ma certamente con uguale interesse sportivo.