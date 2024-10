Volley, esordio il 19 ottobre per il Grafiche Amadeo- Oliflor in serie C donne

Il grafiche Amadeo- Oliflor comunica che il comitato regionale ha pubblicato i rispettivi calendari per la serie c maschile e femminile.

La squadra di Nando Guadagnoli nella serie c donne esordisce il19 ottobre fuori casa contro il volley Wonder Genova, la squadra è ancora in rodaggio e sono previsti due importanti innesti da ufficializzare. Visto alto numero di giovani giocatrici obiettivo rimane la categoria massima regionale.

Per il grafiche Amadeo maschile l'esordio è previsto per il 3 novembre contro Admo volley Lavagna.

Entrambe le formazioni sono esperte ed hanno obiettivi di vertice, quindi la squadra di Marco Biglieri avrà subito una gara importante per gli obiettivi prefissati . Intanto domenica a FinaleLligure i ragazzi del Grafiche Amadeo , capitanato da Gioele Gazzera, esordiranno in un torneo con allenamento congiunto. Tra il Grafiche Amadeo - volley finale - Vbc Aavona. - Volley San Antonio Genova.