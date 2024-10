Pallamano, secondo posto per l'Abc Bordighera al Trofeo "Città delle Palme" (Foto)

Inizia bene la stagione dell'Abc Bordighera che domenica scorsa ha preso parte al primo Trofeo "Città delle Palme", torneo internazionale maschile valido per la categoria "seniores", affrontando le squadre francesi del Mentone e dell'OGC Nice. Una defezione tecnica dell'ultimo minuto, purtroppo, ha, invece, escluso una seconda squadra italiana.

Dopo tanti anni di attesa finalmente l'Athletic Bordighera Club Handball torna in campo con la prima squadra. Dopo la scorsa stagione, dove una parte dei ragazzi militava nel campionato italiano FIGH di Area 2, categoria U17, quest'anno l'Abc ripropone, con un nutrito numero di atleti, la squadra seniores. "Questo ambizioso progetto è iniziato già dallo scorso anno e si è concretizzato per questa nuova stagione agonistica 2024-25 grazie a diversi e graditi ritorni di giocatori che in passato avevano già vestito i colori bianco rossi" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Dopo i primi allenamenti, il torneo è stata una buona occasione, sul campo di gioco, per integrare il nuovo gruppo: i giocatori più esperti uniti agli U17, che in questa stagione agonistica affronteranno il campionato di prima divisione dipartimentale francese".

"E' stata una bella giornata di sport, di condivisione e di amicizia, di valori e lealtà degli avversari, combattivi ma corretti, rispettosi delle regole di gioco" - dichiarano gli organizzatori dell'Abc a fine torneo - "Considerando che la preparazione atletica è iniziata da poco tempo e le fasi tecniche di gioco devono ancora realmente iniziare, con questo nuovo gruppo, possiamo concludere dicendo che abbiamo raggiunto buoni i risultati".

"La prima partita Abc - Mentone Handball è terminata con una vittoria della squadra casalinga con il risultato di 28-18" - racconta l'Abc Bordighera - "La seconda partita, che ha visto le due squadre francesi affrontarsi, è terminata con la vittoria dell'OGC Nice contro il Mentone. La terza partita, invece, ha visto l'Abc affrontare i nizzardi in una partita avvincente, che vedeva il tempo scorrere e il punteggio rimanere sempre in bilico, con poche reti di scarto tra le squadre. Un guizzo del Nizza nei minuti finali ha visto aggiudicarsi la vittoria della partita e del trofeo. I risultati finali hanno decretato al terzo posto il Menton Handball, al secondo posto l'Abc Bordighera e al primo l'OGC Nice, che è stato il vincitore del torneo".

"Durante la giornata i giocatori sono stati supervisionati da una guest star che, grazie all'invito del nostro team manager, Ivano Perilli, ha raggiunto il Palazzetto dello Sport di Bordighera" - dichiara l'Abc Bordighera - "Si tratta di Charden M'Bouta, nome altisonante nel mondo della pallamano. Charden è un ex giocatore professionista che ha calcato i palazzetti di blasonate squadre francesi, tra cui il Dijon, il Cavigal Nice, ha giocato per il Paris e poi ancora ad Aix en Provence e Villeneuve Loubet e ha portato con orgoglio la fascia di capitano della Nazionale della Repubblica del Congo".

Alla presenza della dirigenza dell'Abc e dell'assessore allo Sport della città di Bordighera, Walter Sorriento, si è tenuta la premiazione del 1° Torneo internazionale di pallamano: il Trofeo Città delle Palme. Sorriento ha consegnato la coppa al vincitrice: l'OGC Nice. "In una breve dichiarazione l' assessore Sorriento "Ringrazio la società Abc per aver organizzato questo torneo che permette di rendere la città di Bordighera un punto di riferimento di questo sport" - dice l'assessore allo Sport Walter Sorriento - "Questo ruolo mi ha permesso di conoscere questo sport che mi ha subito coinvolto. Un gioco dinamico di palleggi, passaggi e goal, fasi di gioco repentine tra attacco e difesa. È bello vedere i ragazzi e i giovani di Bordighera e delle città limitrofe impegnati in sport che possono essere considerati di nicchia ma che con impegno vogliamo far diventare sempre più conosciuti e frequentati nella nostra città. Bordighera deve diventare un faro per lo sport e per questo stiamo già lavorando per organizzare manifestazioni sportive per il 2025".

"In questa nuova visione del futuro della società Abc, con nuove basi e obiettivi, non vogliamo però dimenticare la storia di questo prestigioso club, quindi, è stata invitata Daniela Clerici, storica dirigente Abc, per premiare la squadra OGC Nice con la coppa fair play" - afferma l'Abc Bordighera - "La coppa di miglior portiere è stata consegnata dal preparatore dei portieri dell'ABC Giuliano Antoniol a Darles Fusetti (ABC), che dopo anni di stop torna a unirsi al gruppo con una volontà e un entusiasmo contagioso per tutti. La Coppa miglior giocatore del torneo, invece, è andata a Haustant Jaizy (OGC Nice) che ha ricevuto direttamente dalle mani di Charden M'Bouta. L'espressione di gioia, gli occhi lucidi e le mani quasi tremanti per essere premiati dal proprio idolo hanno immediatamente fatto dimenticare agli organizzatori, la fatica fatta per organizzare questa manifestazione, riempito loro il cuore e fatto riaccendere immediatamente la scintilla per creare nuovi incontri e tornei".

Il presidente Roberto Rizzi a fine manifestazione ha ringraziato tutta la dirigenza, gli amici che hanno aiutato e supportato questo trofeo e ha espresso la sua piena fiducia allo staff tecnico della prima squadra, all'allenatore Andrea Dall'Acqua, al suo vice Guido Bissaro, al preparatore atletico Alessandro Meli e alla bravissima osteopata Joselin Quinonez.

L'ABC ora è pronta ad affrontare i campionati della prima squadra e degli U14 sia in Italia che in Francia. "Ricordiamo che siete tutti invitati a provare il nostro sport, i nostri corsi iniziano dai 6 anni" - mette in risalto l'Abc Bordighera - "Per maggiori informazioni seguiteci su Facebook e Instagram oppure al Palazzetto dello Sport il martedì e giovedì pomeriggio dalle 17".