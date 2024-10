Orecchini da donna: 5 modelli must-have per la vostra collezione

Quali sono gli orecchini che ognuna di noi dovrebbe possedere? In questo articolo esploriamo 5 tipologie di orecchini da donna che si prestano a diverse occasioni e possiedono vantaggi differenti tra loro.

Cercate un modello che metta in risalto il vostro viso? Volete completare un look con un accessorio raffinato? O molto semplicemente cercate un paio di orecchini versatili e comodi da indossare tutti i giorni (in ufficio, durante l’attività sportiva...)? Vi proponiamo una top 5 di modelli complementari tra loro, da abbinare ai vostri outfit a seconda dell’occasione (e che stanno indubbiamente bene a ogni donna!).

Qualche consiglio per andare sul sicuro in ogni occasione

Che cerchiate il paio di orecchini adatto per una riunione di lavoro, una cena aziendale o per la vita di tutti i giorni, “semplicità” è la parola d’ordine. Dei modelli classici e minimalisti vi permetteranno di valorizzarvi e dare un tocco di eleganza al vostro guardaroba. Il vantaggio di questi design è che possono essere indossati con diversi capi, dai più casual ai più formali. Orecchini di perle, orecchini a cerchio, punto luce, orecchini con le pietre di luna, orecchini pendenti: esploriamo nel dettaglio ognuno di questi accessori.

1. Orecchini di perle

Gli orecchini di perle sono un classico senza tempo, adatti alle donne di ogni età. Ne esistono di diversi tipi, più o meno adatti a voi a seconda

della forma del vostro viso (orecchini di perle pendenti per ammorbidire un viso squadrato, a goccia per i visi ovali e regolari, ecc.)

o dello stile che volete ottenere.

Per ottenere un look casual, ma con un tocco di eleganza, potremmo abbinare degli orecchini di perle ad altri gioielli, per esempio a una catenina in oro, argento o acciaio. Per quanto riguarda l’outfit, una soluzione per svecchiare le perle – pur dando personalità ed eleganza al proprio look – è di optare per capi casual come jeans, camicie, t-shirts, mini-abiti o ancora pantaloni a sigaretta.

Le perle non vanno assolutamente indossate durante l’attività fisica o al mare, perché il sudore, la sabbia e l’acqua di mare (o il cloro in piscina) le rovinerebbero.

2. Orecchini punto luce

Il punto luce rappresenta uno dei gioielli più classici ed eleganti, caratterizzato – solitamente – da un’unica pietra che emana luce e crea un effetto luminoso distintivo. Il diamante è la pietra più utilizzata per questo tipo di orecchini, ma si trovano altre varianti di zircone o altre pietre meno pregiate.

Benché esistano diversi tipi di orecchino punto luce – in oro giallo, oro bianco, argento... – questo gioiello è generalmente estremamente versatile e si adatta a sia a contesti formali che quotidiani, permettendo di combinare eleganza e praticità in ogni occasione.

3. Orecchini a cerchio

Gli orecchini a cerchio sono un accessorio intramontabile, disponibile in una vasta gamma di dimensioni e materiali, e adatto a tutti i gusti e a tutte le occasioni. La scelta della dimensione giusta dipende dalla forma del vostro viso: cerchi più grandi si addicono a visi lunghi, mentre quelli piccoli sono perfetti per visi rotondi. Per quanto riguarda i materiali, si possono trovare orecchini a cerchio d’oro, d’argento a ancora d’acciaio.

Un consiglio? Quando scegliete un nuovo paio di orecchini a cerchio, fate attenzione al peso che spingerà il lobo sulle vostre spalle: alcuni gioielli sono più pesanti di altri – tendenzialmente gli orecchini in argento lo sono più di quelli in oro.

4. Orecchini in pietra di luna

La pietra di luna, simbolo femminile legato alle maree, alla terra e alla fertilità, è una pietra preziosa che viene spesso utilizzata per orecchini e altri tipi di gioiello. Con il suo colore biancastro e i suoi riflessi blu, questo minerale unico si sposa perfettamente con l’argento e dona luminosità al viso di chi lo indossa.

5. Orecchini pendenti

Aggiungete alla vostra collezione un bel paio di orecchini pendenti, perfetti d’estate – quando si hanno il collo e le spalle scoperti – o con un abito con una scollatura particolare. Questo modello di orecchini è infatti ideale per mettere in risalto il viso di chi lo indossa e si sposa perfettamente con un taglio corto o con i capelli raccolti.

6. Al di là dei nostri consigli...

Che sia per un'occasione speciale o per il vostro quotidiano, scegliete degli orecchini che vi facciano sentire bene e che rispecchiano la vostra personalità: al lobo, pendenti, grandi, piccoli, in oro, in argento, in acciaio, a cuore, geometrici, a cerchio... le possibilità sono veramente infinite!