Cardano pronto a una bull run storica? Alcuni analisti vedono i segnali per una esplosione imminente

Cardano è un nome che divide da sempre l'opinione degli investitori nel mercato crypto, dato che da un lato c'è chi la ritiene un progetto dal potenziale enorme e dal futuro assicurato, dall'altra chi pensa non valga nulla e sia tutta scena.

Questo ha portato il token a tantissime acclamazioni e altrettante critiche sui giornali più importanti del settore, con prestazioni da sempre altalenanti.

C'è da dire però che, dopo il bull market del 2021 dove ADA era arrivata a grattare la soglia dei 3 dollari, il prezzo si è spento parecchio andando a gravitare molto in basso.

Con un minimo di 0,24 dollari toccato varie volte nei momenti peggiori del bear market, si è poi solo parzialmente ripresa durante la crescita avvenuta lo scorso inverno dell'intero settore.

Per contesto, ADA ha avuto un rialzo del 190% ai suoi massimi nell'attuale ciclo, ma altri layer 1 come Solana sono cresciuti del 2.000% nello stesso periodo, cosa che ha lasciato ADA parecchio indietro rispetto alla concorrenza.

Sebbene le cose possano apparire grigie, va comunque sottolineato che rimane una delle 10 crypto più capitalizzate, con una market cap di oltre 13 miliardi, ma non toglie che ci sia una certa delusione nell'aria.

Secondo l'analista TradingShot però, le cose potrebbero cambiare molto presto dato che appaiono dei segnali estremamente bullish sul grafico di Cardano.

Il prezzo si è consolidato sotto il suo indicatore di valore medio sulle 50 settimane, cosa che indica molto spesso un imminente bull market.

Oltre a questo, un pattern a megafono è apparso sull'indicatore LMACD a una settimana, altro ottimo segnale che spesso porta il prezzo in alto.

Sempre secondo TradingShot, il prezzo di cardano potrebbe arrivare a toccare i 5 dollari con un movimento di oltre +1.200% nei prossimi mesi, ma questa rimane ovviamente una opinione.

Per altri è destinato a salite molto più modeste, che potrebbero portarlo a massimo 1 dollaro, ma sempre a patto di una crescita generale del mercato crypto.

Quello che è certo è che, Cardano, sembra aver perso da molto tempo la sua "scintilla" sia in quanto a innovazione, sia in quanto a passione da parte degli investitori, con nuovi token che riescono a fare molto meglio.

Crypto All-Stars nuova gemma di mercato?

Restando sempre sul tema delle "nuove leve" nel mondo delle crypto che riescono a sorpassare progetti più affermati, merita certamente una menzione Crypto All-Stars.

Si tratta di una novità assoluta nel panorama delle meme coin, con una realtà che potrà riunire tutti gli appassionati di queste crypto sotto un'unica piattaforma.

Ma che cos'è Crypto All-Stars? Si tratta di un portale dov'è possibile mettere in staking le meme coin, al fine di farmare il token STARS come rendita passiva.

Tutte le meme coin del mondo? No, almeno per ora, ma moltissimi nomi nel mondo Ethereum che sono molto famosi e apprezzati dalle rispettive community.

Nello specifico parliamo di Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin, ma altre arriveranno man mano che lo sviluppo di Crypto All-Stars procederà.

La cosa estremamente interessante, oltre al fatto che si ottenga STARS come rendita passiva, è il fatto che a sua volta possa essere messo in staking questo token per ottenere un guadagno dell'oltre 900% allo stato attuale.

Oltre a questo, con lo staking di STARS si sbloccano anche livelli di ricompense superiori sulle altre meme coin, cosa che porta a un circolo di staking dagli altissimi profitti per gli utenti.

Insomma, Crypto All-Stars è un qualcosa che rivoluziona il mondo dell'investimento in meme coin, regalando agli appassionati una realtà della quale difficilmente potranno fare a meno.

Un progetto estremamente ambizioso e rivoluzionario a suo modo, che sta già raccogliendo consensi in ogni dove e grandi investimenti nella prevendita.

La ICO di Crypto All-Stars ha infatti raccolto oltre 1,6 milioni di dollari in poche settimane, a fronte di un token acquistabile al prezzo di 0.0014652 dollari, ma destinato a grandi crescite una volta listato sul mercato.