Calcio: Serie D, la Sanremese esce sconfitta dall'Ossola di Varese. Passo indietro dei biancoazzurri dopo la Vogherese

Varese-Sanremese 2-0 (2-0)

Reti: nel pt 14' e 41' Barzotti

Varese (3-5-2): Piras; Priola, Mikhaylovskiy, Bonaccorsi; Vitofrancesco, Daqoune, Azizi (Maccioni 35' st), Valagussa, Stampi; Banfi, Barzotti (Gubellini 32' st). A disposizione: Ferrari, Malinverno, Marangon, Ferrieri, D’Iglio, Lari. Allenatore: Roberto Floris

Sanremese (3-4-1-2): Maffi; Raggio, Monticone, Bechini (Tedesco 1' st); Lohmatov, Larotonda (Ranelli 35' st), Grancara (Cesari 1' st), Rimondo (Rocco 17' st); Maglioni; Giustarini, D’Antoni (Incorvaia 27' st). A disposizione: Bohli, Bregliano, Di Fino, Pasquale. Allenatore: Mattia Gori

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino (Andrea Felis di Torino, Paul Andrei Popescu di Alba-Bra)

Note - Angoli 6-4. Ammoniti: Valagussa (V), D'Antoni (S), Bregliano (S), Mikhaylovskiy (V), Gubellini (V)

Girone A - Quinta giornata

Finali: Cairese-Vado 2-1, Chieri-NovaRomentin 0-1, Chisola-Oltrepò 4-2, Varese-Sanremese 2-0, Gozzano-Derthona 2-2.

Domani, ore 15: Albenga-Saluzzo, Bra-Lavagnese, Imperia-Fossano, Ligorna-Borgaro, Vogherese-Asti.

La classifica

Varese* 11. Bra, Ligorna, Lavagnese 10. Cairese*, Albenga 9. NovaRomentin*, Derthona*, Sanremese*, Vado* 7. Borgaro, Fossano 6. Asti, Chisola* 5. Imperia, Chieri*, Saluzzo 4. Gozzano* 2. Vogherese 1. Oltrepò* 0.

Sesta giornata

Mercoledì 2 ottobre, ore 15: Asti-Albenga, Borgaro-Imperia, Derthona-Bra, Fossano-Vogherese, Lavagnese-Chieri, NovaRomentin-Chisola, Oltrepò-Varese, Saluzzo-Cairese, Sanremese-Ligorna, Vado-Gozzano.



FINALE AL FRANCO OSSOLA: il Varese vince ancora, stavolta nettamente, tra l'entusiasmo del pubblico ormai ritrovato e continua la marcia



49' Giallo a Gubellini. Finisce a Venegono: Varesina 1-0 e prima da sola

48' Ancora un angolo per i liguri

47' Angolo ospite su bella deviazione del portiere Piras

47' Ultimi assalti Sanremese

47' Ora tutta la tribuna canta: "Fino alla fine forza Varese"

46' "Tutti in piedi per il Varese". E tutti si alzano in piedi

45' Cinque minuti di recupero

44' OCCASIONE VARESE Scappa Gubellini che dà a centro area per Banfi che, coperto, tira debolmente

43' Gioco fermo per un fallo su Priola

42' Punizione Varese. Palla sul fondo e rimessa del portiere ospite

41' OCCASIONE SANREMESE Come non detto: Raggio entra in area da solo a destra e mette davanti alla linea dove due giocatori ospiti, l'ultimo è Incorvaia, non riescono a spingerla dentro

40' Canta la curva del Varese, e dov'è la novità? Ma in campo sta succedendo poco

35' Dunque: Maccioni per Azizi e nella Sanremese Ranelli per Larotonda

35' Azizi giù: stavolta dovrà uscire. Entrerà Maccioni

32' Fuori Barzotti tra gli applausi, dentro Gubellini. Poco prima la curva aveva inneggiato ancora a Floris, che ha ringraziato

31' Intanto il Vado perde 2-0

31' Altro angolo ospite

30' Angolo Sanremese: Giustarini batte insidiosamente, Piras devia in angolo

27' Incorvaia per D'Antoni tra gli ospiti dopo un'azione in recupero applauditissima di Barzotti

25' Crampi per Azizi e punizione per la Sanremese in zona offensiva

22' Giù Banfi, che ha preso molte botte oggi: punizione a 7-8 metri dalla riga dell'area ospite. Palla dentro a Mikhaylovskiy che di testa tocca fuori

18' Altri campi: perde il Vado sul campo della Cairese (sotto gli aggiornamenti)

17' Rocco per Rimondo tra gli ospiti

17' OCCASIONE SANREMESE Gli ospiti all'improvviso dopo un'azione a destra: Bonaccorsi prima perde palla e poi salva a un passo dalla linea allontanando un pallone in scivolata che D'Antoni stava per spedire in porta

11' Ammonito Mikhaylovskiy: fallo tattico

11' Altra azione dirompente di Barzotti che viene chiuso in angolo

10' Nel girone B Varesina in vantaggio sul Fanfulla: Gasparri

8' Priola e Stampi, ottima gara a sinistra, riportano su il Varese

6' Sanremese in fase offensiva anche se finora il portiere di casa Piras non ha ancora effettuato un intervento

3' Accanto a noi, in tribuna laterale nord dietro alla curva che canta è arrivato l'ex tecnico biancrosso Gianluca Porro, applaudito e abbracciato da tutti. C'è anche Stefano Pertile qui con lui e con noi

1' Si riprende con un doppio cambio ospite: Tedesco per Bechini e Cesari per Grancara



FINALE DI TEMPO Il Varese esce con lo stadio in piedi. La Sanremese davanti si è vista poco, risultato giusto

46' Pericolo nell'area biancorossa su un cross da sinistra di Rimondo che nessuno tocca

45' Tre minuti di recupero

42' La curva e lo stadio inneggiano all'allenatore Roberto Floris

41' GOL VARESE Ancora Matteo Barzotti: sinistro imparabile su un fulmineo inserimento in area. Cross di Vitofrancesco

41' Angolo Varese

40' Punizione Varese, che ora riprende a premere spinto dal Franco Ossola

38' Ammonito l'attaccante ospite D'Antoni dopo un altro fallo con il pubblico che sta beccando l'allenatore ospite Gori in piedi a protestare

38' Ennesimo fallo su Banfi, poi azione di Stampi con dribbling ed entrata in area: la Sanremese si salva in qualche modo

35' Barzotti, forse il migliore, tiene sempre sotto pressione la difesa ospite

32' Fallo ingenuo di Valagussa: giallo giusto. Ora partita spezzettata con gioco spesso fermo

31' Giù Banfi (ancora): il pubblico rumoreggia. Punizione Varese, si va avanti a calci piazzati da una parte e dall'altra

29' Sotto tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal girone A e B (Varesina ancora sullo 0-0)

27' Giustarini batte alto di non molto. È il primo tiro ospite

26' Il giovane centrocampista del Varese gioca con un "turbante", negli ultimi minuti è cresciuta la Sanremese. Che ora batte una punizione centrale quasi al limite

23' Giù Azizi soccorso. Varese per ora in dieci

21' Altro angolo biancorosso, è quasi un assedio

20' OCCASIONE VARESE Barzotti penetra in area e libera Banfi a sinistra: rasoterra deviato miracolosamente in angolo da Maffi. Forse l'attaccante varesino ha tirato un po' "sporco". Clamorosa occasione

16' Varese spinto da Masnago: punizione a pochi metri dal limite. La Sanremese pare in difficoltà. Mikhaylovskiy alto

14' GOL VARESE Barzotti pescato perfettamente in area sulla destra sferra un rasoterra di sinistro che s'insacca facendo esplodere Masnago. Splendido l'assist di Banfi, autore di metà gol

12' Angolo Varese. Deviazione sotto porta mancata di un niente da Barzotti di testa

10' Daqoune dall'altra parta si prende una punizione per il Varese quasi sullo spigolo destro dell'area sotto la curva sud

9' Punizione Sanremese dalla trequarti, stavolta sono tutti ai limiti dell'area di casa

7' Gara giocata a viso aperto ed equilibrata con gran tifo della curva biancorossa

3' OCCASIONE VARESE Vitofrancesco batte la punizione e in spaccata in area interviene sulla palla Mikhaylovskiy che manda fuori di poco

3' Varese subito a spingere. Punizione biancorossa dalla trequarti e tutti in area

1' Partiti con il Varese in rosso e la Sanremese in blu "petrolio"

Squadre in campo ora tra lo sventolio di centinaia di bandiere biancorosse. Bell'impatto