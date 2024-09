Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 29 e domenica 29 settembre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 28 SETTEMBRE



SANREMO



9.30-19.30. ‘Sanremo Padel Tour’: evento gratuito con la partecipazione di stelle del padel e del pallone. Campo allestito in Piazza Cristoforo Colombo, fino al 29 settembre (info e programma a questo link)

10.00. Nell’ambito della Giornate Europee del Patrimonio, presentazione de ‘Il progetto di restauro e consolidamento dell’Oratorio di San Giovanni Battista a Bussana Vecchia’. Forte Santa Tecla, ingresso gratuito fino a esaurimento posti



10.00. XLII Trofeo dei Presidenti, inserita nel calendario internazionale della Federazione italiana Canottaggio. Dal porto vecchio di Sanremo sino al nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 16 femminile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori, anche domani (più info)



15.00 & 17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, due visite guidate della Fortezza con il Direttore Daniela Barbieri. Forte Santa Tecla

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

IMPERIA



9.00-20-00. Per la Festa di San Maurizio, Expo ‘Alpi del Mare’: mercatino tipico, anche Vegano + Musica Live con Django, Fabio Boccoleri chitarra), Vincenzo Pisano clarinetto e fisarmonica (h 15). Via XX Settembre



9.00-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, attraverso la lettura di documenti si indaga su alcuni aspetti della vita intorno al torrente Impero, spesso causa di diatribe che diventa elemento di unione e simbolo di pace. Archivio di Stato di Imperia in Via G. Strato 8B (parcheggio nel piazzale antistante), ingresso libero



10.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Percorsi artistici nella collezione Invernizzi’: speciale visita accompagnata alla collezione permanente. Maci a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



11.00. Per i festeggiamenti per il Centenario della Città, Santa Messa all'aperto con il coinvolgimento di tutte le parrocchie cittadine celebrata da Mons. Guglielmo Borghetti, vescovo della Diocesi, insieme ai sacerdoti di Imperia. Partecipa il coro inter-parrocchiale Par-Rock-Choir. Calata Anselmi

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



15.00 & 17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘La clownerie nella storia’, due visite accompagnate nella spettacolare villa. Museo del Clown Villa Grock, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘In cerca di luci e colori’: attività per bambini dai 6 ai12 anni con divertente caccia al tesoro, esplorando sia gli interni che gli esterni della villa, alla ricerca dei ‘frammenti perduti’. Maci a Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Storie di mare’, visita accompagnata che condurrà i partecipanti alla scoperta della storia della città di Imperia, che si intreccia con quella della navigazione. Museo Navale, via Scarincio, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



17.00. ‘Fitwalking for AIL’: camminata solidale non competitiva nell’ambito della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Ritrovo in banchina Aicardi (info e iscrizioni a questo link)



18.00. Cerimonia di premiazione del concorso internazionale di poesia ‘Parasio – Città di Imperia’ undicesima edizione a cura del Circolo Parasio. L’attore Eugenio Ripepi interpreta alcune opere accompagnato al pianoforte dalla Professoressa Luisa Repola. Ospite d’onore il produttore musicale Stefano Senardi con un suo intervento dedicato ai legami tra poesia e musica. Sala ‘bow window’ di Villa Faravelli, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

10.00-18.00. ‘Sensi, Senso ed Emozioni’: percorso sensoriale attraverso musica ed arte. Evento a cura dell’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E ( Donne del Ponente per le pari opportunità) e SPES. Giardini Botanici Hanbury a La Mortola (più info)



14.00-18.00. Apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio con sguardo virtuale alla grotta del Caviglione con l’ausilio dell’’Oculus’, il visore per la realtà virtuale che regala agli spettatori la realistica sensazione di un viaggio nel tempo e nelle diverse fasi climatiche che si sono susseguite nella zona. Museo Preistorico dei Balzi Rossi (non è necessaria prenotazione)



15.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, visite guidate di circa un’ora con l’archeologo alla scoperta dei segreti di Albintimilium con passeggiata per le antiche terme e nel teatro romano. Area Archeologica di Nervia

15.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2024 ‘Patrimonio in Cammino’, visita ed escursione guidata con ritorno sulla via lulia Augusta seguendo la ‘via antiqua’ dalla chiesa di San Michele verso Porta Canarda. Partenza dal Museo Civico Archeologico (4.50 euro a persona), info 0184 351181 (più info)



VALLECROSIA



18.00-24.00. ‘Maonairafest’: weekend all’insegna dell’artigianato, dell’enogastronomia e della cultura. Via Maonaira



21.00. Concerto polifonico vocale a cura dell'Ass. Musicale Troubair Clair in collaborazione con l'Associazione Culturale Mikrokosmos di Bologna. Centro Storico, ingresso libero

BORDIGHERA



9.00-18.00. ‘Accademia dell’Arte di Educare’: intera giornata per dare spazio al confronto tra genitori ed insegnanti a cura e delle dottoresse dell’Associazione ‘Noi4You’ che affronteranno vari temi (pranzo al sacco). Sede Noi4You di via Firenze 1, evento gratuito, info 334 9999304



9.30. ‘Le Ragioni di uno Sguardo’: convegno di studi in ricordo di Massimo Bartoletti con interventi di numerosi relatori. Museo Clarence Bicknell (leggere il programma a questo link)



17.00. Pubblica conversazione sul tema ‘ La sanità nella nostra Provincia’ tenuta dal Dottor Giuseppe Trucchi, consigliere comunale di Bordighera. Sede dell'UCD/Anpi in via Al Mercato 8



10.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI

8.30-20.00. 8ª Rievocazione Storica Trofeo Internazionale Motociclistico. A cura del Comitato Circuito Ospedaletti. Autodromo e altre location, anche domani (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. Manifestazione di pallacanestro rivolta a bambini e ragazzi a cura del Centro Pastore Cup e Olimpia Basket. Piazza Tiziano Chierotti, anche domani

21.00. Musica con il Quartetto ‘West Side Quartet’. Piazza Gastaldi (in caso di maltempo l'evento si svolgerà presso l’ex chiesa di Santa Teresa a Taggia)



RIVA LIGURE

21.00. Concerto de La Fanfara Alpina Colle di Nava in piazza Matteotti, ingresso gratuito

DIANO MARINA



10.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano un torneo non agonistico 4x4 misto (obbligo di almeno una donna in campo). Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole - Spiaggia ‘Ex Camandone’, anche domani



15.00-17.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio a tema ‘Patrimonio in cammino’, speciale visita guidata immersiva dal titolo ‘Verso la mansio del Lucus Bormani. La via delle anfore’ (3 euro, gradita prenotazione). Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 345 2706183



CERVO



10.00. ‘Il Pennello d’oro’ (32ª edizione): estemporanea di pittura dedicata a tutti gli appassionati. Il tema dell’edizione 2024 è ‘I cinque sensi’ + laboratorio di ‘Art &Wine’, iniziativa abbina la pittura all’enologia, alla degustazione di vini locali. Carrugi del borgo, fino al 29 settembre (info e iscrizioni a questo link)

17.00. Per ‘Cervo blu d’inchiostro’, incontro con i vincitori della 3ª edizione del Premio Campiello Junior: Angelo Petrosino (categoria 7-10 anni) e Daniela Palumbo (categoria 11-14 anni). Modera Alixia Patri, Vicepreside e docente dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina. Intermezzi musicali a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo Sauro di Imperia. Letture a cura dell’attrice Nicole Ghirardi. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Presentazione libro ‘L’origine della musica in poesia’ di Francesco Schianchi, filosofo, scrittore e docente. Sala consiliare del Comune



BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)



CAMPOROSSO



18.00. ‘IndiePonente’: festival di musica con degustazioni, street food e street market con la partecipazione del gruppo dei Meganoidi, nella loro unica data ligure del ‘Brucia Ancora Tour’, e dei Mania, Carlomagno, Errico Canta Male, Haji, Amado, Panicosparso (DJ set). Arena Bigauda

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso creativo al Parco Novaro

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

17.00. Presentazione libro ‘Noi ci abbiamo creduto’, diario di sei mesi di missione in Afganistan, del Generale di Corpo d’Armata Marcello Bellacicco. Sala di rappresentanza del Comune, in via Ponzoni 135

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA

10.00-23.00. Festa del Plein Air (anche domani): conferenza sul Turismo Ecosostenibile in collaborazione con il Parco delle Alpi Liguri (h 10/17) + al Museo Conferenza Stampa per Presentazione del Programma di Halloween 2024 (h 18) + osservazioni astronomiche al Castello con Associazione Stellaria (h 21)

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

21.00. ‘Saturno e le stelle tra autunno ed estate’: osservazioni astronomiche guidate ai telescopi ed a occhio nudo. Durata un'ora circa. Ruderi dell’antico castello



FRANCIA

LA TURBIE

19.30. In occasione dei festeggiamenti in onore di Saint Michel, concerto della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di Haendel, Albinoni, Mozart, Massenet, Brahms, Elgar, Grieg, Puccini, Shostakovic, Bartok, Mancini, Morricone. Chiesa parrocchiale di La Turbie



MONACO

10.00-18.30. 33esimo ‘Monaco Yacht Show’ (ultimo giorno): leader mondiale dei saloni di grandi imbarcazioni da diporto che ospita le maggiori compagnie di yachting di lusso oltre a superyachts e megayachts. Port Hercule (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-19.00. ‘Fiera dell'Arte e del Lusso’ (ultimo giorno): esperienza immersiva che celebra l'artigianato d'eccezione nei campi dell'arte, della moda e dello stile di vita, con marchi e artisti di fama internazionale con uno sguardo privilegiato sul processo creativo con dimostrazioni dal vivo e degustazioni esclusive. Hôtel Métropole Monte-Carlo (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



DOMENICA 29 SETTEMBRE



SANREMO



9.00. Giornata dedicata all’introduzione al ciclo escursionismo a cura del Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Sanremo. Evento aperto a tutti, anche ai principianti (possibilità di affittare le bici). Info 334 3470317

9.30-18.30. ‘Sanremo Padel Tour’ (ultimo giorno): evento gratuito con la partecipazione di stelle del padel e del pallone. Campo allestito in Piazza Cristoforo Colombo (info e programma a questo link)

10.00. XLII Trofeo dei Presidenti, inserita nel calendario internazionale della Federazione italiana Canottaggio. Dal porto vecchio di Sanremo sino al nuovo porto di Cala del Forte a Ventimiglia

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

13.00. 39a edizione della Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore: gare della categoria Under 16 femminile con la partecipazione di otto squadre. Impianto sportivo del Mercato dei Fiori (più info)



15.00. ‘Radice sul prato di Sanromolo’: piccolo evento dedicato ai bambini con una serie di laboratori e giochi, completamente gratuiti o a offerta libera + musica con Vera e Marco di Follie Musicanti e tornei di giochi di una volta. A cura dell'associazione Talea e di artigiani locali. Prato di San Romolo

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



9.30-13.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio 2024, 'Archeopedalata' sulla pista ciclabile raggiungendo le aree archeologiche, musei e monumenti che si trovano lungo la pista stessa. Presentarsi direttamente al passaggio a livello del Prino alle 9.30. Chi non ha una bici può noleggiarla presso Nolo Bici su nolobici.it. Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni stefano.costa@cultura.gov.it



10.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Alla Scoperta di Villa Grock’, visita accompagnata adatta a grandi e piccini: i partecipanti potranno ‘immergersi’ in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense. Museo del Clown Villa Grock, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



14.00-18.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, attraverso la lettura di documenti si indaga su alcuni aspetti della vita intorno al torrente Impero, spesso causa di diatribe che diventa elemento di unione e simbolo di pace. Archivio di Stato di Imperia in Via G. Strato 8B (parcheggio nel piazzale antistante), ingresso libero



15.00-22.00. Ultimo giorno della mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale



15.30. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Alla ricerca del tesoro’: caccia al tesoro per bambini 6-12 anni. In giro per il Museo alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Museo Navale, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.00. Per le Giornate Europee del Patrimonio, ‘Percorsi artistici nella collezione Invernizzi’: speciale visita accompagnata alla collezione permanente di Villa Faravelli. Maci, Villa Faravelli, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

16.15-18.30. ‘Nessuno fuori’: evento nazionale a tema ‘L'inclusione delle persone con fragilità’. Tra i momenti clou: l'IncantaStorie, con Daniel Del Ministro + Giochi di una volta con Natalino Trincheri + Giochiamo con i sensi: attività sensoriale realizzata dalla Giraffa a Rotelle + Gustosa merenda. Parco Urbano, parchetto della Giraffa a Rotelle, info 329 9715795 (Susanna)



17.15. Spettacolo teatrale ‘Malacarne’, un testo che pone l'attenzione sulla condizione di vita all'interno degli istituti manicomiali femminili del secolo scorso. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513

21.00. Per l’ultimo appuntamento con le ‘Anteprime al Teatro Cavour’, ‘Imperia canta in Coro’ con esibizione della Compagnia Corale di Imperia, il Coro Mongioje, il Coro con Claudia, il Coro Monte Saccarello e il Parr Rock Choir. Presenta Maurilio Giordana. Teatro Cavour (evento gratuito), info 0183 701555 (prenotazione biglietti a questo link)

BORDIGHERA

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI

8.30-17.00. 8ª Rievocazione Storica Trofeo Internazionale Motociclistico. A cura del Comitato Circuito Ospedaletti. Autodromo e altre location (il programma a questo link)

TAGGIA ARMA



8.00-20.00. Manifestazione di pallacanestro rivolta a bambini e ragazzi a cura del Centro Pastore Cup e Olimpia Basket. Piazza Tiziano Chierotti

SAN LORENZO AL MARE



10.00. Esposizione 500 d'epoca in Piazzale Logorio

DIANO MARINA



9.00. ‘Nuotata per un Sorriso’: nuotata a scopo solidale di 8 nuotatori e triatleti nello spazio acqueo compreso tra Diano Marina ed Imperia Porto Maurizio. Partenza dalla spiaggia Bagni Elena con termine nel porticciolo di Borgo Foce ad Imperia intorno alle 12. Ecentom della SorridiconPietro Onlus a sostegno del progetto ‘Diamo Qualità Alla Vita’ per la terapia palliativa domiciliare

10.00. La Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria organizzano un torneo non agonistico 4x4 misto (obbligo di almeno una donna in campo). Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole - Spiaggia ‘Ex Camandone’

CERVO



10.00. ‘Il Pennello d’oro’ (32ª edizione): estemporanea di pittura dedicata a tutti gli appassionati. Il tema dell’edizione 2024 è ‘I cinque sensi’ + laboratorio di ‘Art &Wine’, iniziativa abbina la pittura all’enologia, alla degustazione di vini locali. Carrugi del borgo (info e iscrizioni a questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)



CAMPOROSSO



12.00. Sesta Festa della Lumaca della Val Nervia a cura della Pro Loco di Camporosso. Palatenda di località Bigauda

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

DOLCEACQUA

8.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato (ultima domenica di tutti i mesi). Piazza Mauro e piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PERINALDO



9.00. 2ª edizione ‘6 ore Ra Meesana M.T.B’ - 6ª Tappa Endurance Prestige Italy



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

11.00-13.00. Festa per il 5° anniversario dell'Ordine Monastico di Seborga: Messa solenne (h 11) + Presentazione delle decorazioni dell’Ordine monastico (h 12.30) + Presentazione ufficiale dei nuovi membri del governo (h 12.45) + Pranzo ufficiale (h 13)

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



REZZO

15.30. Per le Giornate europee del patrimonio, convegno su ‘Le pitture del Santuario: un omaggio a Dante’ a cura della professoressa Maria Pulvirenti. Interno del suggestivo Santuario della Madonna Bambina e del Santo Sepolcro

TRIORA

10.00-17.00. Festa del Plein Air & Festa del fungo: dalle 10.00 mercatino di prodotti tipici e artigianato locale, risotto, funghi fritti e tanta musica (h 10) + dalle 10.30 visite guidate del centro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza da Palazzo Stella

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: ultimo giorno della mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00. ‘Recital di pianoforet di Colin Pütz con brani di Beethoven, Chopin e Franck. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



7.30. ‘Prom’Swim 2024’: competizione sportiva con 5 gare individuali di distanze crescenti: 500 m, 1 km, 2 km, 5 km e 10 km. Ponchettes Beach (info e iscrizioni a questo link)





