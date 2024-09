Bordighera: riprendono gli incontri del 'Laboratorio di Autostima' dell'associazione 'Noi4You'

Noi4you inizia come di consueto i suoi Laboratori di Autostima. "Terremo un incontro ogni primo giovedì del mese rivolto a tutta la cittadinanza per poter lavorare su quello che tanto ci aspettiamo ovvero il nostro benessere e la nostra autostima - si spiega nel comunicato -. La prima, dopo la pausa estiva, sarà condotta dalla Dr.ssa Sciolla psicoterapeuta familiare e si parlerà delle “Costellazioni e Denaro”: Che rapporto abbiamo col denaro? Ne vogliamo di più? Non sentiamo di meritarlo? Lo perdiamo sempre? Lo denigriamo? Pensiamo che possiamo godercelo solo se è sudato duramente? Per capire il nostro attuale rapporto col denaro abbiamo bisogno di fare chiarezza sui rapporti familiari e le sue reti…. Ecco dunque che durante l’incontro la Dr.ssa Sciolla ci guiderà proprio a riflettere sui nostri legami genitoriali e, chi avrà piacere, potrà attivamente mettere in atto una costellazione!

Vi aspettiamo numerosi giovedì 3 ottobre ore 21, come sempre, presso la sede di NOI4YOU a Bordighera, in via Firenze 1".