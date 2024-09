Sanremo: impianto semaforico sull'Aurelia nelle vicinanze del faro per un'area di cantiere. Rimarrà per circa un mese

Da lunedì 30 settembre verrà installato un impianto semaforico sulla via Aurelia a Sanremo, nelle vicinanze del faro (prima di arrivare alla rotonda di Valle Armea) a causa di un’area di cantiere che verrà realizzata per consentire ad un privato di ricostruire un muro in pietra crollato per le forti piogge (il tratto di strada interessato è di competenza Anas). Il periodo previsto per i lavori è di circa un mese. Il Comune consiglia di utilizzare l’Aurelia bis per procedere in direzione di Taggia.