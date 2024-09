Anche Sanremo ha detto addio al vecchio 'avviso di cortesia' cartaceo, Asconio: "Mai più code con le multe digitali"

Anche la città di Sanremo ha detto addio al vecchio "avviso di cortesia" cartaceo ed è passato alle multe digitali. L'iniziativa, introdotta tra giugno e luglio, promette di rivoluzionare il sistema di sanzionamento amministrativo e di ridurre significativamente l'uso di risorse come la carta. Questa novità si inserisce in un contesto di crescente digitalizzazione dei servizi pubblici, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e sostenere l'ambiente.

Recentemente, anche Torino ha introdotto una sperimentazione che ha visto la polizia municipale abbandonare progressivamente l'uso del tradizionale "avviso di cortesia" cartaceo. Inizialmente applicato per le violazioni nella Zona a traffico limitato e successivamente esteso a altre infrazioni, questo nuovo sistema permette agli agenti di inviare notifiche tramite PEC o tramite l'app "IO" a chi dispone di questa tecnologia. Una sperimentazione che i cittadini di Sanremo hanno fatto propria da diverse settimane e che ha permesso ai matuziani di dire addio alle lunghe file agli sportelli per recuperare i verbali delle multe. Grazie all'uso di un QR Code, quest'ultimi possono essere scaricati online direttamente dal confort di casa, semplificando il processo e risparmiando tempo prezioso.

L'introduzione delle multe digitali rappresenta non solo un passo avanti nella modernizzazione dei servizi cittadini, ma anche un contributo significativo alla riduzione dello spreco di carta, allineandosi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale del 2024. Questa transizione verso la digitalizzazione non solo facilita la vita dei cittadini ma rafforza anche l'impegno della città nella tutela delle risorse naturali. "Fin qui i risultati sono più che positivi - afferma il comandante Fulvio Asconio - noi siamo contenti, ma lo sono soprattutto gli utenti, che possono pagare dove vogliono e in totale comodità".