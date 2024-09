Sanremo: tutto pronto in piazza Colombo per l'inaugurazione del 'Padel Tour', tra gli ospiti anche Anna Falchi (Foto e video)

Si parte domani con l'inaugurazione (ore 10) in Piazza Cristoforo Colombo, alla presenza del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, dell'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, e del presidente del Casinò, Gian Carlo Ghinamo. Poi tutti in campo con le 'leyendas' Gaby Reca e Marcela Ferrari. Sabato il clou con il sold out. E allora è caccia al terrazzo con vista sul campo negli edifici attorno alla piazza. Tra gli ospiti anche l'attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi.

“Per fortuna ho amici che abitano in quel palazzo...”: mentre in piazza Cristoforo Colombo si lavora per completare il site del Sanremo Padel Tour, si cercano tribune alternative a quelle allestite per il grande evento di padel internazionale in programma nel weekend. Ed ecco che i terrazzi e le finestre degli edifici che s'affacciano sullo splendido campo firmato Italgreen, diventano oggetto di ‘caccia all'amico o parente’ che dispone di preziosa vista sul site dell'SPT.

E' durata poco dunque, la caccia al posto per sabato, che vedrà in campo i fenomeni del padel mondiale – dal numero 4 del mondo, l'argentino Federico Chingotto, al numero 11, lo spagnolo 'Momo Gonzalez' e i top 50 del mondo Javier Barahona (37), Javi Garcia (48) – oltre ai ct di Italia e Argentina in vista del prossimo Mondiale di Doha di fine ottobre, Marcela Ferrari e Gaby Reca due autentiche leggende della disciplina e testimonial dell'evento.

Gli ex calciatori Albertini, Dida, Amoruso e Denis e quattro grandi volti di Sky (De Grandis, Bagnulo, Lupi, Massara). In meno di tre ore, appena resi disponibili i ticket gratuiti per la giornata clou, gli oltre 300 posti nelle due tribune allestite in piazza Colombo a disposizione del pubblico sono andate esaurite su Eventbrite con un numero di partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. L'accesso alle tribune sarà invece libero per le giornate di domani e domenica.

Gli uffici degli organizzatori, del Comune di Sanremo e del Casinò (partner principali dell’evento) sono stati subissati di richieste di vip e appassionati, un segnale chiaro dell'interesse che l'evento in piazza Colombo ha suscitato. D'altra parte, è bene ricordarlo, l'Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Spagna per numero di campi (oltre 9 mila) e praticanti (1,5 milioni). Nel frattempo, è tutto pronto per l'inaugurazione del 'Village' del Sanremo Padel Tour, prevista per le 10 del mattino alla presenza del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, dell'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, del presidente del Casinò, Gian Carlo Ghinamo, e degli sponsor.

Il programma prevede i clinic (con Gaby Reca, ct della nazionale argentina maschile e Marcela Ferrari ct delle maschile e femminile italiane) dedicati alle autorità, gli sponsor e i ‘passanti&turisti’ e cioè coloro che vorranno provare l'emozione di una lezione di padel con chi allena i grandi campioni della scena mondiale. Nel pomeriggio, poi, spazio agli Under, tra allenamento ed esibizioni dei più giovani.