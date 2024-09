Emergenza carcere Sanremo, Uil: "Delusi dalle parole del senatore Berrino, chieda l'immediato intervento del Dap"

Il Senatore Berrino membro permanente della Commissione Giustizia, ha parlato , quantomeno agli organi di stampa, dopo la visita dell’Istituto penitenziario di Sanremo, di un “incremento ” di poliziotti penitenziari di 43 unità ”. Lo dichiara Fabio Pagani , Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Dopo due ore di visita il senatore Berrino si sarà reso conto che quelle 43 unità rappresentano il ricambio delle unità di Polizia penitenziaria trasferite e poste in quiescenza?, si chiede Pagani, ma se non si volesse dare troppa retta alle nostre ricostruzioni, seppur oggettive e documentabili, basterebbe dare un’occhiata alla realtà dei numeri ufficiali al 31 gennaio degli anni 2022, 2023 e 2024 per constatare che gli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria effettivamente in servizio erano, rispettivamente, 36.155, 36.101, 35.998 (erano 40.134 al 31 gennaio 2010). Dunque, in costante decremento nonostante gli accresciuti compiti e l’aumento esponenziale del numero dei detenuti”, spiega il Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.

“La verità è che le carceri sono state abbandonate e il Corpo di Polizia penitenziaria bistrattato, in maniera trasversale, da pressoché tutte le maggioranze parlamentari che si sono succedute almeno negli ultimi cinque lustri e che il Governo in carica ancora troppo poco di concreto sta facendo per risollevarne le sorti. Deleteria, poi, è la riduzione del corso di formazione degli agenti a soli 120 giorni effettivi allo scopo di accelerarne l’effettiva immissione in servizio. A cos’è utile immettere in servizio donne e uomini in divisa non adeguatamente formati e preparati alla complessità delle carceri, specie nell’attuale situazione emergenziale, se non a mandarli allo sbaraglio mettendo ancora di più a rischio la tenuta dell’intero sistema? Il Senatore Berrino , anziché dare numeri ( anche errati ) si unisca a noi nel chiedere assunzioni adeguate al reale fabbisogno, quantificato dallo stesso DAP in almeno 18mila unità ulteriori sulla previsione di 51mila detenuti e non dei 61.500 attuali e chiedere per Sanremo immediato intervento da parte dell’Amministrazione penitenziaria prima che sia troppo tardi - Lo faccia oltre che da senatore della Repubblica Italiana anche da cittadino taggiasco ”, conclude conclude Pagani.