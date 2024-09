Fibrosi cistica, a Camporosso la rotonda del ponte dell’Amicizia si illumina di verde (Foto)

La rotonda del ponte dell’Amicizia a Camporosso fino al 29 settembre sarà illuminata di verde in occasione della settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, un’iniziativa promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca).

Il nome della campagna fa riferimento alla frequenza con cui la condizione di portatore di fibrosi cistica si presenta nella popolazione italiana: infatti, circa una persona su 30 è portatrice della malattia senza saperlo. "Anche Camporosso partecipa alla settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica, promossa dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca)" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Fino al 29 settembre la nostra rotonda dell’Amicizia è illuminata di verde per sostenere questa importante iniziativa".

"L’obiettivo è aumentare la consapevolezza su una delle malattie genetiche più diffuse e far conoscere l’importanza del test del portatore sano, soprattutto nell’ambito della campagna '1 su 30 e non lo sai'. In Italia, infatti, una persona su 30 è portatrice della fibrosi cistica senza saperlo, e una coppia di portatori ha una probabilità su quattro di avere un figlio affetto dalla malattia" - dice il primo cittadino - "Un gesto di luce per sottolineare l’importanza dell’informazione e della prevenzione".

La settimana di sensibilizzazione contribuisce a due obiettivi principali: informare il pubblico sull’importanza del test del portatore sano e ottenere l’erogazione gratuita del test del portatore per le donne tra i 18 e i 50 anni in tutte le regioni d’Italia. Attualmente, il test è offerto solo alle persone considerate ad alto rischio (per esempio chi ha parenti con la fibrosi cistica), ma l’estensione dello screening a un pubblico più ampio potrebbe aiutare molte coppie ad arrivare alla gravidanza in modo consapevole e informato. Un obiettivo del quale l’Health Technology Assessment commissionato dalla Fondazione all’Istituto Mario Negri e alla LIUC e pubblicato nel 2023 sostiene la fattibilità e i vantaggi sanitari ed economici.