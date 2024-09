Ultimi giorni per iscriversi al corso di primo livello per diventare sommelier a Sanremo e Imperia organizzato da cna imperia e decantico

CNA Imperia e Decantico Srl organizzano un Corso di Primo Livello per diventare Sommelier in partenza a Sanremo e Imperia, con ultimi posti disponibili per iscriversi.

Il corso inizierà lunedì 30 settembre a Sanremo e giovedì 3 ottobre a Imperia e sarà un viaggio alla scoperta del mondo del vino articolato in 15 lezioni settimanali. Le lezioni si terranno ogni lunedì presso la Sede CNA di Via Asquasciati 12 a Sanremo e ogni giovedì presso l’Hotel Rossini in Piazza Rossini 14 a Imperia, sempre dalle 21:00.

"In un mondo enogastronomico in continua evoluzione, formarsi nel settore del vino rappresenta un vantaggio competitivo per chi lavora nella ristorazione - afferma Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia - I consumatori sono sempre più curiosi e preparati, ed è essenziale essere in grado di soddisfare questa richiesta con professionalità e competenza".

Questo corso è rivolto anche ai principianti e rappresenta il primo step per ottenere il diploma di Sommelier Professionista. "Non è solo una grande opportunità per i ristoratori, ma anche per chi, da appassionato, vuole diventare un consumatore consapevole e comprendere ogni sfumatura del vino".

Il programma affronterà tutti gli argomenti fondamentali della sommellerie, con particolare attenzione alla degustazione sensoriale. Infatti, tre lezioni saranno dedicate esclusivamente a insegnarti come apprezzare il vino attraverso vista, olfatto e gusto, mentre imparerai anche a conoscere vini biologici e biodinamici, e altre bevande al di fuori del vino.

Il costo del corso è di 450 € e include tutto il materiale didattico: il “Manuale del Sommelier”, una valigetta elegante con quattro calici da degustazione e un cavatappi professionale. Al termine del corso, i partecipanti potranno godersi una visita in cantina e una cena finale durante la quale verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Per maggiori informazioni e per ricevere il modulo di iscrizione, contatta il numero 340 6725632 o invia una email a info@decantico.com"