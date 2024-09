Sanremo: Alessandro Piana e Massimo Donzella in visita al Museo di Villa Luca (Foto)

Il Presidente facente funzioni della Regione Liguria, Alessandro Piana, e l’assessore all’Urbanistica del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, hanno visitato il Museo di Villa Luca in occasione del primo anno di gestione della struttura da parte delle Acli.

“Ringrazio le Acli per il gradito invito – commenta Piana - e faccio i miei complimenti per l’impegno che da un anno profondono nel gestire il museo, a Roberto Rizzo per la passione con cui organizza le diverse iniziative che rendono viva Villa Luca ed ai volontari, che accolgono con gentilezza e professionalità gli utenti.” Conclude l’assessore Massimo Donzella:”Villa Luca è un tesoro da custodire e valorizzare. L’impegno delle Acli e dei volontari in questo anno è stato enorme ed è stato fondamentale, non solo per il rilancio del Museo, ma per l’intera frazione e la città, grazie al loro impegno in ambito sia culturale sia sociale. Un sentito ringraziamo per l’invito in questa occasione speciale”.