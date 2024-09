Bordighera: proseguono gli interventi di pulizia di tombini e caditoie a salvaguardia di cittadini e attività commerciali

Dopo l’avvio di un mese fa, a Bordighera stanno proseguendo gli interventi di pulizia di tombini e caditoie per la salvaguardia dei Cittadini e della attività commerciali. Il programma è stato definito dall’Assessore Allavena in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale e con Teknoservice.

“Il lavoro, che è fondamentale per la messa in sicurezza del territorio, inizialmente non era compreso nell’appalto comprensoriale di Teknoservice; ho però chiesto con convinzione una rimodulazione dell’appalto stesso per Bordighera e ora la pulizia di tombini e caditorie avverrà due volte l’anno - afferma l’Assessore Allavena -. I disagi saranno minimi a fronte di un grande beneficio per la comunità; gli interventi saranno comunque segnalati con opportuni divieti di sosta”.