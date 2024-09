Ceriana: incidente durante la gara di triathlon per una donna. Trasportata a Pietra Ligure

Nel corso della gara di triathlon del Challenge di Sanremo una donna di 52 anni ha riportato diversi traumi in seguito a una caduta durante la prova di ciclismo. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio, nel tratto tra Ceriana e Poggio.

Sul posto sono intervenute Alfa 2 e Sanremo soccorso, che hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasportarla nella zona di Capo Verde, dove è intervenuto l'elicottero Grifo per trasferirla all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo in seguito al politrauma riportato.