Al via seminario pratico e di approfondimento di CNA Imperia sulla ‘Patente a Crediti per la Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri’

In vista dell’entrata in vigore della "Patente a Crediti per la Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri" prevista per il 1° Ottobre 2024, CNA Imperia organizza un seminario pratico e di approfondimento per informare le imprese del settore edilizio sulle modalità di adeguamento al nuovo sistema di qualificazione. Il seminario si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 19:00 presso la sede CNA di Sanremo, in Via Bartolomeo Asquasciati 12.

A seguito del Decreto n. 132 del 18 Settembre 2024 emanato dal Ministero del Lavoro, tutte le imprese operanti in cantieri temporanei o mobili, inclusi gli artigiani, saranno obbligate a dotarsi della Patente a Crediti, un nuovo strumento volto a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. La patente si baserà su un sistema di crediti che partirà da un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di incrementare o ridurre tale punteggio in base al rispetto delle misure di sicurezza, alla formazione continua e alla conformità normativa.

Per mantenere l’operatività nei cantieri, le imprese dovranno conservare un punteggio minimo di 15 crediti. I crediti potranno essere incrementati tramite investimenti in sicurezza, formazione del personale e l’adozione di certificazioni specifiche (come la certificazione ISO). Al contrario, il punteggio sarà soggetto a decurtazioni in caso di violazioni delle norme di sicurezza o incidenti sul lavoro.

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, ha dichiarato:

"Grazie al costante dialogo di CNA con il Ministero del Lavoro, siamo riusciti a far introdurre alcune modifiche migliorative al testo originale del decreto. Tuttavia, non è stata accettata la richiesta di una proroga nell'applicazione della 'Patente a Crediti'. Con la scadenza ormai imminente, molte imprese si trovano in difficoltà per adeguarsi in tempo. Per questo motivo, CNA Imperia ha attivato un servizio di check-up gratuito per i propri associati, al fine di verificare la conformità ai requisiti necessari e facilitare la procedura di presentazione della domanda."

Il servizio di check-up gratuito, offerto da CNA Imperia, sarà fondamentale per garantire che le imprese possano correttamente iscriversi sulla piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e verificare di essere in regola con i requisiti richiesti, tra cui: iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva e fiscale, valutazione dei rischi, formazione del personale e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Inoltre, il seminario offrirà un’analisi dettagliata delle modalità per mantenere o incrementare i crediti e delle eventuali sanzioni o sospensioni delle attività in caso di violazioni delle norme di sicurezza.

Iscrizioni al seminario:

Per partecipare al seminario del 25 settembre, è possibile iscriversi contattando CNA Imperia al numero 347 2915873 oppure inviando un’email a segreteria@im.cna.it

Per ulteriori informazioni sulla "Patente a Crediti" e supporto tecnico:

Gli interessati possono rivolgersi al nostro Ufficio Sicurezza:

Lorenzo Rossetto Tel: 0184 500309 Email: rossetto@im.cna.it

Informazioni aggiuntive sulla "Patente a Crediti":

La Patente a Crediti rappresenta un cambiamento significativo nella regolamentazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri. Questo strumento digitale, basato su un sistema a punti, mira a incentivare le imprese ad adottare prassi sicure e a migliorare continuamente i propri standard in ambito di prevenzione degli infortuni. Le aziende che non raggiungono il punteggio minimo di 15 crediti rischiano la sospensione delle attività, con gravi conseguenze operative e sanzioni amministrative.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo incontro informativo cruciale per essere in regola con le nuove normative ed evitare penalizzazioni.

CNA Imperia resta al fianco delle imprese, fornendo supporto e consulenza continua in questa fase di transizione.