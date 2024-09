Kitten Haimer lancia un nuovo casinò e nuovi giochi su Telegram, mentre esplode una nuova prevendita GameFi

Una nuova news è arrivata dal settore del crypto gaming, annunciata anche dai tweet delle pagine X di TraderSZ e Immortal: gli appassionati di criptovalute avranno un nuovo gioco Telegram Play-to-Earn (P2E) e un nuovo casinò con cui divertirsi. Questo bel regalo arriva dal team di Kitten Haimer. La grande novità, però, è che adesso i membri della community potranno guadagnare i token KHAI.

Con grande entusiasmo, Kitten Haimer si riaffaccia sulla scena, cercando di riconquistare il favore degli investitori, mentre anche un altro progetto promettente, Memebet Token (MEMEBET), fa parlare di sé grazie alla sua straordinaria raccolta fondi.

Nuovi progetti firmati Kitten Haimer

Kitten Haimer è tornato nuovamente sotto i riflettori con un annuncio che potrebbe cambiare le sorti del progetto e conquistare nuovamente l’attenzione degli investitori. Lanciato inizialmente ad aprile, il token KHAI voleva direttamente competere con le meme coin a tema Doge, come Shiba Inu e Dogecoin. Il problema è che il prezzo del token è calato drasticamente, scendendo dell'86% rispetto al suo massimo storico di 1,43 dollari.

Nonostante questo, il team non si è dato per vinto, decidendo di scommettere sugli NFT. L’interesse della community, però, si è riacceso con l’annuncio del lancio del gioco Telegram e del casinò. Mancano ancora i dettagli, che verranno svelati molto preso sui social media.

Le indiscrezioni, che giravano già da qualche settimana, e l’annuncio ufficiale stanno facendo schizzare in alto il valore del token KHAI, che nell’ultima settimana è aumentato del 33,37%, mentre nelle ultime 24 ore addirittura del 45%. Il token adesso viene scambiato a 0,27 dollari circa. Anche la capitalizzazione di mercato è cresciuta, arrivando a 15,22 milioni di dollari.

Il settore delle meme coin su Solana non se la passa bene

Le difficoltà non riguardano soltanto Kitten Haimer. Ultimamente, tutto il settore delle meme coin di Solana è in crisi. Il market cap complessivo delle meme coin è sceso sotto i 6 miliardi di dollari, così come i volumi di scambio giornalieri, i quali non riescono a superare gli 822 milioni di dollari. WIF e BONK, che non hanno bisogno di presentazione, sono in calo, mentre GIGA e MUMU hanno subito perdite a due cifre. Fanno eccezione POPCAT e PONKE che, nonostante il mercato ribassista, sono riusciti a ottenere qualche guadagno.

Chi opera in questo settore, ormai è abituato ai periodi ribassisti. Parliamo pur sempre di un asset che, per sua natura, è volatile e imprevedibile. La speranza è che il mese di ottobre sia nuovamente favorevole come da tradizione. Intanto, gli investitori della nicchia GameFi hanno di che rallegrarsi con l’ICO di Memebet Token, iniziata da una settimana. Andiamo a conoscere da vicino questo nuovo progetto.

Memebet Token ($MEMEBET): la novità del GambleFi

Nel settore della criptovalute, ogni tanto esce fuori un progetto in grado di catturare immediatamente l'attenzione del pubblico, e questo è proprio il caso di Memebet Token ($MEMEBET). La prevendita, iniziata da una settimana, ha già raccolto oltre 240.000 dollari. Il token MEMEBET vale $0,0252, prezzo destinato ad aumentare nelle successive fasi della presale. Quindi, meglio acquistare adesso che dopo.

La tokenomics di Memebet è tanto semplice quanto efficace: della fornitura complessiva di token, il 70% è riservato alla prevendita. Chi arriva prima, potrà ottenere una quota importante. Il 20%, invece, è destinato alle ricompense, mentre il rimanente 10% alla liquidità. Un’ottima strategia, che consentirà al progetto di continuare a sopravvivere.

La rivoluzionaria piattaforma di Memebet Token

Memebet Token intende portare una ventata di freschezza nel mondo del gioco online con la sua piattaforma GameFi. Attesa dopo la fine della prevendita, cambierà totalmente il modo di giocare online grazie all’integrazione delle meme coin più note e apprezzate del web. L’esperienza di gioco sarà più divertente e innovativa rispetto alle solite, poco stimolanti, ambientazioni di altre piattaforme GambleFi.

Il token $MEMEBET si basa sulla blockchain di Ethereum, che rende senza dubbio le transazioni rapide, sicure e trasparenti. Grazie agli smart contract di Ethereum, i giochi non saranno mai manipolati, così gli utenti avranno quella tranquillità e quella fiducia assolutamente essenziali nel gioco online. Inoltre, usare Ethereum significa maggiore decentralizzazione, che consente ai giocatori più controllo sul proprio denaro.

Verso l'integrazione con Telegram

Guardando avanti, il team di Memebet Token ha grandi piani per il futuro. È prevista infatti l'integrazione con Telegram e con la rete nativa TON. Telegram è una delle piattaforme più attive nel mondo delle criptovalute, con milioni di utenti che si scambiano consigli, discutono di trading e seguono i loro progetti preferiti.

L'integrazione con Telegram potrebbe espandere notevolmente il raggio d'azione di Memebet, in modo da raggiungere un pubblico più vasto. Già adesso la community sul social ha quasi raggiunto i 6.000 membri. In crescita anche quella del canale di X del progetto.

Invece, l'integrazione con TON potrebbe migliorare ulteriormente la piattaforma, semplificando e velocizzando le transazioni per gli utenti. Insomma, ci sono tutte le premesse per il successo futuro di Memebet Token.