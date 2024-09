Sanremo, sospesa la chiusura del Monkey's, a ottobre l'udienza per il ricorso

La società che gestisce il Monkey’s Beach club ha presentato ricorso al TAR per richiedere la sospensione del provvedimento di chiusura emesso il 19 settembre. La domanda è stata accolta e contemporaneamente è stata fissata per il 17 ottobre 2024 l'udienza di ricorso.

Il provvedimento era stato emesso dal questore di Imperia Andrea Lo Iacono in seguito ad alcune aggressioni verbali e fisiche ai danni di avventori della discoteca e di liti sorte all’interno della stessa, agevolate anche dall’abuso di sostanze alcoliche, fatti che sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

I titolari avevano annunciato fin da subito l'intenzione di impugnare la decisione e il ricorso ha dato esito per ora favorevole.