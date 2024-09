Padel Best 2025: “The Big Show” ritorna a Montecarlo tra Business, Sport e Glamour

Dopo il successo di Padel Best Expo 2024, torna la seconda edizione del Padel Best nell’edizione Village, il grande show che sta ridefinendo il concetto di sport e intrattenimento. Per 2 giornate, il Principato di Monaco, sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere, dove il padel incontra arte e cultura, moda e musica in un format esplosivo. Padel Best Village non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio summit di networking business e glamour, che riunisce sponsor, partner e appassionati in un contesto innovativo e dinamico.

Il cuore dell’evento, caratterizzante l’edizione 2025 sarà infatti il format “Village”, uno spazio in cui imprese di diversi settori avranno l’opportunità di creare connessioni, stringere partnership e scoprire opportunità di mercato, condividendo idee e intessendo nuove sinergie. Il contenuto principale dell’edizione sarà ancora la Five Padel Cup, un format di 5 tornei che vedrà la partecipazione non solo di leggende del calcio ma anche di celebrità e atleti appassionati di padel.

Un torneo che si distingue per la sua natura “inclusiva ed esclusiva”, in cui campioni dello sport, figure del mondo dello spettacolo, si sfideranno fianco a fianco a chi ha trasformato una difficoltà in peculiarità, forza e resilienza. In questo contesto, nel team di Padel Best Village, emerge il nome di Dario Marcolin nel ruolo di Networker. Padel Best Village sosterrà anche quest’anno Fight Aids Monaco -associazione presieduta da S.A.S. la Principessa Stéphanie- che supporta le persone che vivono con l'HIV e realizza azioni di prevenzione nel Principato.

Tra i presenti della prima edizione emergono i nomi di due “Palloni D’oro” : Andriy Shevchenko, ambassador di Football for Ukraine, associazione sostenuta da Padel Best 2024, e Fabio Cannavaro.

Tra i tornei più attesi spicca la Italy-France Padel Cup, una competizione che celebra il concetto di TERRITORIO, il legame tra Italia e Francia attraverso una sana rivalità e al contempo una forte connessione. Dai club del luogo, le finali si disputeranno sul prestigioso campo di Montecarlo, decretando il vincitore in un crescendo di adrenalina e spettacolo.

Padel Best Village rappresenta l’unione perfetta tra sport e intrattenimento, in cui il padel diventa il punto di incontro di diverse forme d’arte e cultura, grazie a spettacoli musicali, eventi di moda e momenti dedicati all’arte contemporanea.

Un evento imperdibile, che consolida Montecarlo come centro di eccellenza per il business, lo sport e il lifestyle di alto profilo. Il Padel Best Village è pronto ad offrire due giornate di pura emozione, dove la passione per il padel si fonde con l’innovazione e il business: il benchmark della prima edizione raggiunge i 27milioni di contatti mediante le attività di marketing ambientato e campagne crossmediali online/offline progettate da BSG, agenzia di comunicazione e marketing nonché fondatrice del format.