Binance annuncia il listing di Turbo e altre due meme coin, che esplodono: PEPU sarà la prossima?

In un momento decisamente incerto per il mercato delle criptovalute, che registra una massiva volatilità, Binance ha annunciato, con un post su X, il listing di tre meme coin: Turbo, BabyDoge e Neiro, che, dopo la notizia, hanno iniziato a salire di valore in maniera decisa: Turbo oggi è a +5%, BabyDoge a +20,32% e Neiro a 19,81%.

Proprio la scorsa settimana, un trader ha guadagnato 2,65 milioni di dollari vendendo 695 milioni di token TURBO, ottenendo un incremento di 10x dopo averli detenuti per 1,3 anni. Il token ha registrato una notevole impennata quest'anno, raggiungendo un picco di $ 0,00978.

Inoltre negli ultimi tempi le meme coin hanno fatto molto parlare di sé, dimostrando di non essere un fenomeno passeggero: anche PEPU, il nuovo progetto basato su Ethereum, potrebbe puntare a un listing su Binance dopo aver raccolto oltre $ 13,5 milioni nella sua presale.

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPU

Binance annuncia il listing di TURBO e di altre 2 meme coin

Binance è uno degli exchange più importanti del settore crypto, la cui decisione di quotare o meno un asset può determinarne l’andamento in maniera importante. Sembra che Binance abbia iniziato a listare token in maniera un po’ più aperta, viste le norme abbastanza rigide che lo caratterizzano.

Ora ha annunciato le quotazioni di NEIRO, TURBO e BabyDoge, tre meme coin che, come conseguenza, hanno iniziato a salire di prezzo in maniera notevole.

https://x.com/binance/status/1835567706252390604

Turbo oggi è a +5%, BabyDoge a +20,32% e Neiro a 19,81%: una volta iniziato il trading, la loro valutazione probabilmente continuerà a salire anche se, secondo alcuni, il listing su Binance potrebbe rappresentare un'opportunità di uscita per qualche investitore, probabile se si pensa che tutte queste meme coin saranno accessibili a più di 200 milioni di clienti dell’exchange.

Turbo si fa riconoscere come asset redditizio

Una settimana fa un trader di criptovalute ha realizzato un profitto sostanziale nonostante la recente volatilità del mercato: secondo la piattaforma di analisi AI SpotOnChain, il successo dell'investitore è derivato dal possesso di una porzione considerevole del token TURBO per più di un anno.

Il trader ha pagato una media di $ 0,0004 per oltre 897 milioni di token TURBO a maggio 2023 e ha recentemente venduto 695 milioni di token sull'exchange OKX, per 2,65 milioni di dollari, dopo averli tenuti per 1,3 anni, facendo così 10x.

Questo evento dimostra quanto possa essere redditizio il token TURBO, una nota meme coin associata all'intelligenza artificiale. Nell'ultimo anno, il suo valore è aumentato di oltre dieci volte, raggiungendo un massimo storico di $0,00978 solo tre mesi fa.

Il valore attuale del token è di $0,004537: molti trader ritengono ancora TURBO un asset redditizio nonostante le recenti pressioni sul mercato. Infatti, dato che i token come TURBO superano in performance molti asset crypto convenzionali, è evidente che le meme coin correlate all'intelligenza artificiale stiano diventando sempre più popolari.

Inoltre, la domanda per il token TURBO è aumentata drasticamente, il che ha contribuito a farlo funzionare bene nonostante la volatilità del mercato nel suo complesso. È evidente che il trader ha fatto la scelta giusta tenendo il token per più di un anno durante un periodo in cui altri investitori hanno perso denaro.

Pepe Unchained può essere la prossima meme coin listata su Binance?

Costruita sulla blockchain di Ethereum, Pepe Unchained ha superato $13,5 milioni in prevendita, grazie alla “Pepe Chain”, una blockchain Layer 2 propria, che vuole ovviare alla congestione della rete principale e offrire vantaggi ai suoi investitori, come tariffe più basse e maggiore velocità.

PEPU è il token nativo del progetto, attualmente protagonista di una prevendita dal prezzo crescente, che al momento ha un costo di $0,0097284, per cui chi investe per primo può ottenere potenzialmente maggiori ritorni non realizzati.

Il meccanismo di staking, accessibile sin dalla prevendita, conta su un APY attuale del 153%, che permette di ottenere da subito introiti passivi. Chi vuole acquistare PEPU prima del prossimo aumento, può collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare token ETH, USDT, BNB o usare una carta di credito/debito bancaria.

Chi vuole, nel frattempo, considerare questo investimento e restare aggiornato su tutte le novità del progetto, può accedere alla community di Pepe Unchained su X e Telegram.

VISITA LA PAGINA DELLA PREVENDITA DI PEPU