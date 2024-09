Sanremo: da mercoledì quattro giorni di prova per i corsi al Tennis di corso Matuzia

Si avvicina l’inizio della scuola tennis al circolo Tennis Sanremo di corso Matuzia. Il ‘Sanremo Tennis Teamì, il centro di allenamento che prepara i giovani alla carriera professionistica, organizza quattro giorni di corsi gratuiti di prova il 18, 20, 25 e 27 settembre a partire dalle 16.

Sarà l’occasione per tutti di scendere sugli stessi campi su cui si allenano campioni affermati come Fabio Fognini, Gianluca Mager e Matteo Arnaldi e giovani promesse come Victoria Lanteri Monaco (nella foto). L’offerta è molto variegata, secondo le attitudini e le aspettative individuali e può andare dalla semplice pratica amatoriale al conseguimento di una borsa di studio negli Stati Uniti alla difficile strada che porta al professionismo.

A fianco del tennis particolare attenzione è rivolta alla preparazione atletica per sfruttare al meglio i benefici di una sana crescita fisica nel segno dello sport.