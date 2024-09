Sanremo: all'alba perde il controllo dell'auto e finisce contro l'ingresso dell'hotel Lolli Palace (Foto)

Finiscono con l’auto contro l’ingresso dell’hotel Lolli Palace di largo Nuvoloni a Sanremo ma, fortunatamente, non riportano gravi ferite.

E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 5.30, all’altezza dell’incrocio tra corso Imperatrice e piazza Cesare Battisti. Il conducente di una Polo ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via d’accertamento. Sull’auto viaggiavano tre giovani, due ragazze di 18 e 20 anni ed un ragazzo di 23. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze di Matuzia Emergenza e Sanremo Soccorso.

Gli occupanti dell’auto sono stati portati in ospedale, in codice verde di minima gravità. Ora le forze dell’ordine dovranno verificare le cause dell’incidente.