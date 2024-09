Sanremo: a San Martino tutto pronto per la Mercede in festa

A Sanremo, nel quartiere di San Martino, fervono i preparativi per "Mercede in Festa" , evento che si terrà Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre. La sagra, con musica e gastronomia, rappresenta il tradizionale appuntamento settembrino che precede la festa religiosa, le celebrazioni e la processione per le vie del quartiere in onore di Nostra Signora della Mercede , che seguirà a fine mese. L'invito per le due serate conviviali di venerdì e sabato prossimi, è aperto a tutti ed previsto anche un servizio di animazione per bambini che renderà la festa particolarmente accogliente per le famiglie. Quest' anno i giardini di Villa Mercede non potranno ospitare l'evento, eppure a San Martino si potrà comunque dire: "È qui la festa!". Basterà percorrere pochi passi in più, per giungere in fondo al parcheggio a lato della chiesa e guadagnare l'ingresso nella nuova location. I volontari, che hanno organizzato tutto questo, assicurano che ci sono ottime premesse per trascorrere ancora una volta due belle serate, all'aperto e in buona compagnia.