Bitcoin Casino: Tutto quello che devi sapere prima di iniziare a giocare

Il gioco d’azzardo è letteralmente ovunque e i portali online che offrono slot machine, tavoli da poker, baccarat, roulette e quant’altro sono ormai innumerevoli. Sceglierne uno diventa sempre più difficile e quindi molti giocatori sono portati verso nuovi orizzonti, come i Bitcoin Casino.

Così come indicato dal nome, si tratta di casinò online dove è possibile utilizzare criptovalute al posto delle valute classiche. Bitcoin, essendo la criptovaluta originale e la prima al mondo per diffusione e capitalizzazione di mercato, è quella più accettata dalla maggior parte dei casinò, tuttavia non è l’unica. Portali come Lucky Block Casino o TG.Casino, per esempio, offrono una vasta scelta, nonché token nativi facilmente acquistabili.

Perché usare un casinò con criptovalute

I motivi per cui molti utenti scelgono di spostarsi su casino per criptovalute sono davvero tanti e hanno a che vedere con vantaggi immediatamente tangibili. Generalmente, per spostare le proprie vincite nei casinò tradizionali, bisogna attendere un tempo variabile che va da un minimo di una settimana a oltre tre. Cosa che per molti è divenuta inaccettabile. Il vantaggio delle criptovalute è che le transazioni, sia depositi sia prelievi, sono spesso istantanee e richiedono soltanto pochi minuti di attesa.

A seguire abbiamo poi una maggiore sicurezza e anonimato. Per quanto concerne la prima, le transazioni in criptovalute sono crittografate e questo consente di proteggere al meglio tutti i trasferimenti di asset. L’uso di criptovalute, inoltre, garantisce una copertura della propria identità. Sebbene le transazioni siano trasparenti e visibili sulla blockchain, risalire all’identità della persona che l’ha eseguita è molto più complesso.

Nel caso di alcuni casinò, poi, l’uso di token specifici, ovvero i token nativi, può garantire l’accesso a tanti bonus differenti. Oltre a quelli più classici di benvenuto o rakeback, ci sono quelli relativi al cashback, tornei privati e molto altro. Detenere token nativi, in alcuni casi, può anche permettere di usufruire del protocollo di staking, un metodo per guadagnare ritorni passivi pensato principalmente per gli investitori più che per i giocatori, tuttavia è un fattore da considerare quando si valuta il passaggio da un casinò classico a uno crypto.

Lucky Block Casino

Tenendo conto di quanto già detto, Lucky Block Casino è un’ottima opzione come Bitcoin casino, poiché garantisce l’uso di una vasta gamma di criptovalute. Oltre BTC ci sono ETH, USDT, BNB, TRX e persino meme coin come BONK, DOGE, PEPE, SHIB e FLOKI. Per effettuare i depositi generalmente bisogna possedere un wallet, ma nel caso di Lucky Block è possibile acquistare direttamente criptovalute con il portale come intermediario.

Tutto ciò è fattibile dal proprio account utilizzando una semplice carta di credito accettata a livello internazionale. Dopodiché si può scegliere la valuta da comprare e questa verrà gestita direttamente dal cassiere di Lucky Block Casino. Un vantaggio enorme per tutti coloro che non hanno ancora molta confidenza con il mondo delle cripto.

Per i più esperti, invece, è possibile utilizzare il token nativo LBLOCK V2, acquistabile su Uniswap. I vantaggi del detenere il token e usarlo per le proprie scommesse sono esemplificati dalle promozioni e bonus disponibili. Per esempio, chi scommette con LBLOCK V2 ottiene un cashback settimanale del 15% sulle perdite nette.

Vai al sito di Lucky Block Casino

TG.Casino

TG.Casino è un casinò con criptovalute che opera non solo tramite Web ma anche da Telegram, rendendo l’accesso molto più dinamico per tutti i giocatori. Le criptovalute accettate in questo caso sono BTC, BCH, LTC, ETH, DOGE, USDT, TRX, XRP, ADA e molte altre. Inoltre, proprio come per il casinò precedente, anche in questo caso è disponibile un token nativo chiamato TGC.

Scommettendo con quest’ultimo si ottiene un cashback del 25% su tutte le perdite, ma non solo, è possibile accedere anche ai bonus airdrop delle varie stagioni usando la propria valuta preferita.

TG.Casino ha raggiunto una notevole popolarità, tanto da divenire sponsor ufficiale della squadra di calcio AC Milan. Sono disponibili tantissimi giochi diversi, spaziando dalle slot machine ai tavoli live per poker, blackjack, baccarat e roulette. Molto interessante anche la sezione dedicata alle scommesse sportive, con gli eventi più popolari del momento, come quelli calcistici, tennistici, di pallacanestro e persino sport come hockey, football americano ed esports.

Vai sul sito di TG.Casino