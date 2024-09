Sanremo: tra Tenco e Rally, quello tra il 17 e il 20 ottobre sarà un lungo fine settimana di musica e motori

Sarà un fine settimana in cui le note di canzoni e auto da rally accenderanno la passione dei cultori della musica e tifosi di rally che convergeranno a Sanremo. La Città dei Fiori, infatti, nelle giornate che vanno da giovedì 17 a domenica 20 ottobre ospiterà due eventi di rilevanza internazionale che la metteranno al centro delle attenzioni di chi ama la musica e i rally. Giovedì 17 ottobre inizierà la “Rassegna della Canzone d’Autore-premio Tenco” che proseguirà sino a sabato 19 ottobre, avendo come palcoscenico il Teatro Ariston.

Nelle stesse giornate sarà di scena anche il 71° Rallye Sanremo, gara valida come ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco e per lo European Rally Trophy, oltre che per alcune serie nazionali. Il rally “moderno” avrà la sede di verifica a partire da giovedì 17 ottobre in Piazza Colombo, mentre venerdì 18 e sabato 19 ottobre saranno le aree del lungomare a ospitare il parco assistenza e in Corso Imperatrice verrà posizionato il palco partenza e arrivi. Nelle stesse aree si ritroveranno i protagonisti del 38° Sanremo Rally Storico, che avrà, fra le altre titolazioni, validità per il Campionato Italiano Rally Autostoriche e il FIA European Historic Rally Championship. La gara “storica” entrerà nel vivo nella serata di giovedì 17 ottobre con le verifiche sportive e tecniche che proseguiranno anche il giorno successivo, per poi accendere il momento agonistico sabato 19 ottobre e concludere il lungo fine settimana rallistico domenica 20 ottobre sulla pedana posta in Corso Imperatrice sotto il Casinò.

“Sarà un fine settimana che vedrà Sanremo nel mirino di moltissimi appassionati di musica e di motori. Il cuore della città sarà il palcoscenico dei due eventi” afferma Sergio Maiga presedente di ACI Ponente Ligure, l’ente che organizza i due rally, oltre al Rally delle Palme in programma il 21 e 22 settembre. “I nostri punti focali in città saranno Piazza Colombo, dove si svolgeranno le verifiche tecniche e i riordini delle due gare. Le aree fronte mare, come Lungomare Italo Calvino, Lungomare Adolfo Rava e Piazzale Carlo Dapporto, ospiteranno i furgoni dei meccanici che cureranno le auto da rally fra una prova speciale e l’altra, mentre Corso Imperatrice, sotto il Casino sarà la passerella di partenza e arrivo delle gare”.

Le strade dell’entroterra da venerdì a domenica saranno invece le sedi delle prove speciali, fra le quali la Ghimbegna-Soldano di 26,72 km di lunghezza che unisce in un unico tratto cronometrato le tre prove spaiali del precedente Rally delle Palme che andrà in scena domenica 22 settembre, giorno di inizio del lungo mese motoristico del Ponente Ligure.