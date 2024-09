Bordighera: domenica prossima la 'Festa dello Sport', una giornata dedicata ai bambini che vogliono fare sport

Bordighera celebra, domenica prossima, la Festa dello Sport e diventa una grande palestra all’aria aperta con prove di tantissime attività e una speciale sorpresa per i più piccoli.

Dalle 10 alle 17 il centro città a partire da corso Italia, la palestra Conrieri e piazza della Stazione ospiteranno stand e aree gioco dove sarà possibile provare gratuitamente tantissimi sport tra cui danza, ginnastica artistica, basket, kick boxing, atletica, pallamano, tennis, volley, judo, obstacle course race, nuoto, bridge, tennis tavolo, sub, moto e club nautico. Tutti potranno scoprire il proprio sport preferito nel corso della giornata camminando tra uno stand e l’altro con la guida della mappa appositamente realizzata, che sarà distribuita alla postazione dello IAT presente in corso Italia nei pressi di Via Vittorio Emanuele.

Ad aspettare i bambini ci sarà una bellissima sorpresa: a tutti i piccoli partecipanti verrà infatti consegnato il ‘Passporto’, il passaporto dello sportivo. Sarà sufficiente ritirarlo presso la postazione dello IAT e collezionare almeno 5 timbri provando vari sport per ricevere in regalo una fantastica maglietta! Sarà una bellissima occasione per avvicinare i bimbi all’attività sportiva in modo divertente e coinvolgente. Inoltre, sarà allestita un’area gonfiabili per giocare insieme.

Sono felice di questa giornata che conferma una volta di più quanto crediamo nei valori di rispetto, impegno e lealtà, tipici dello sport. Valori importanti per la crescita dei nostri ragazzi.

La Festa dello Sport di Bordighera è organizzata dall’Assessorato allo Sport e dall’Ufficio Turismo del Comune di Bordighera con la collaborazione di Revolution Dance, ASD Vittoria, Rari Nantes Bordighera, Gstt Bordighera, Gladiator M.g. Fight Team, Judo club Simonazzi, ABC Bordighera, Atletica 2000, Bordighera Volley ASD, Life Revolution ASD Obstacle, ASD Bordighera Nuoto, Centro Sub Riviera dei Fiori, BLTC 1878/Bordighera Lawn Tennis Club 1878, ASD Yoshinryu Judo Club, ASD Bridge Bordighera, Club nautico di Bordighera, Gentlemen Moto Club a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti per la collaborazione, disponibilità e professionalità dimostrata per la riuscita di questo evento.