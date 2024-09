È aperto il bando per l'iscrizione al corso gratuito di qualifica per Addetto alla vendita di prodotti alimentari (banconisti) rivolto a persone disoccupate o inoccupate di qualsiasi età, purché maggiorenni.

Sono ben 9 i contratti di lavoro garantiti al termine del corso; Le aziende del territorio si sono impegnate ad assumere almeno il 60% degli allievi che risulteranno qualificati, con contratto di almeno 6 mesi e con orario di almeno 24 ore settimanali.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Butcher Academy, Banconista 2.0 e 3.0, che ha formato 36 persone disoccupate, portandole in stage presso le aziende partner e trovando per loro un esito occupazionale pari al 50%, la Food Academy del Centro Pastore di Ventimiglia propone una nuova opportunità per trovare lavoro attraverso la formazione, una via sicura, seria, strettamente legata alle aziende che ricercano personale e che collaborano nella stessa formazione degli allievi.

Sono 15 i posti a disposizione per il corso “Food Academy: Banconista”, un corso completamente gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Liguria.

C’è tempo fino al 11 ottobre 2024 alle 12:00 per fare domanda. Il corso rilascia un attestato di qualifica professionale, nonché attestati di frequenza di formazione dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regioni 2011 e 2016, Formazione HACCP Reg. CE del 29/06/12 per gli Operatori del Settore Alimentare e Formazione per addetti antincendio rischio medio.

Il corso ha una durata di 450 ore (315 ore di lezioni teorico-pratiche e 135 ore di formazione in situazione lavorativa presso i principali supermercati e negozi di alimentari della zona). Le ore di formazione tradizionale si svolgeranno presso la sede di Ventimiglia del Centro Pastore, in via Hanbury 21. Le attività formative saranno articolate secondo un calendario che prevede una frequenza settimanale dal lunedì al venerdì, normalmente 5 ore al giorno per le lezioni di teoria/pratica, mentre lo stage in azienda si potrà sviluppare da lunedì al sabato, per 6 ore al giorno.

I requisiti di accesso sono: la condizione di disoccupato, inoccupato o inattivo*; età maggiore di 18 anni; residenza/domicilio in Liguria; aver assolto l’obbligo di istruzione.

*La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.

Si può presentare domanda, richiedendo il modulo di iscrizione, al:

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Imperia - Via Delbecchi 32 Tel. 0183/76231

Ventimiglia - Via Hanbury 21 Tel. 0184/1760010

www.centropastore.it Email: info@centropastore.it

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Venerdì dalle 8:30 alle 13:30.

Bando e informazioni sono scaricabili dal sito https://www.centropastore.it/food-academy-banconista/