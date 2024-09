L’oratorio Don Bosco di Ballecrosia pronto a ripartire per il prossimo anno pastorale

Con l’inizio di settembre ripartono lentamente tutte le attività e anche la Casa Salesiana di Vallecrosia si prepara a ricominciare con tutte le attività legate all’oratorio-centro giovanile, cuore pulsante dell’opera. L’oratorio, che non si è fermato durante l’estate portando aventi le attività di Estate Ragazzi e l’oratorio estivo, è pronto a riaprire a pieno e dal 16 settembre sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nel fine settimana dalle 15 alle 19.

Durante la settimana sarà possibile usufruire dal mese di ottobre di un doposcuola gratuito nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì e già da settembre di numerose attività sportive (si trovano maggiori info sui social dell’opera). Sempre da ottobre ripartiranno i laboratori espressivi (Arte, canto, teatro e danza) con l’obiettivo di realizzare un grande spettacolo finale nel mese di giugno. Tuttavia l’oratorio non è solo un contenitore di attività, ma un luogo di incontro e relazione che da generazioni si affianca alla famiglia e alla scuola per aiutarle nel difficile compito educativo per far crescere giovani che siano, con le parole di don Bosco, buoni cristiani e onesti cittadini.

Ogni pomeriggio molti giovani frequentano e abitano il cortile, i campi e la sala giochi dell’Oratorio, per loro diventa un luogo di incontro, una seconda casa in cui sentirsi accolti e accompagnati. Da qualche anno, purtroppo, il rapporto con le famiglie dei ragazzi che quotidianamente “abitano” il cortile dell’oratorio si è affievolito e questo non permette di applicare fino in fondo la pedagogia preventiva applicata da Don Bosco stesso nei suoi ambienti. Per questo quest’anno gli operatori del Don Bosco chiedono alle famiglie di tornare ad essere alleati e propongono loro un momento di incontro in cui poter fare la tessera dell’oratorio per i propri figli, dialogare e conoscersi.

Lunedì 16 settembre l’Oratorio offrirà a tutti i ragazzi una merenda per la ripresa dell’anno scolastico e in prossimità dei due cancelli verranno predisposti due tavoli con la possibilità di effettuare l’iscrizione all’anno oratoriano. Il tesseramento è un gesto di identità e in aggiunta la tessera sarà necessaria per poter avere i palloni e tutti i materiali messi a disposizione dall’oratorio per potersi divertire. Il tesseramento andrà avanti fino al 19 ottobre 2024 dopo quella data, in cui ci sarà la festa di inizio anno oratoriano, per accedere ai campi e agli ambienti dell’oratorio sarà indispensabile disporre della tessera. Per il tesseramento occorrono 10 euro e la presenza di almeno un genitore.