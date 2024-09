Corsi di minibasket e basket con il Bvc Sanremo: il programma

Il Bvc Sanremo indice anche quest’anno dei corsi di minibasket e basket, curati dal responsabile tecnico Alessandro Deda. Ci saranno gruppi specifici per bimbi/e di ogni età, dai Baby di 5 anni (annata 2019, ultimo anno di scuola materna), fino ai 13 anni (annata 2011 - categoria Under 14).

Gli allenamenti si svolgeranno nelle seguenti palestre e campi cittadini:

- Scuola Via Volta (Via Volta - Sanremo)

- Campo Nike (Corso Cavallotti - Sanremo)

- Mercato dei Fiori (via Quinto Mansuino 5 - Sanremo)

- Villa Citera (Via Galileo Galilei - Sanremo)

- Foce (Via Panizzi - Sanremo)

- San Martino (Strada San Martino - Sanremo)

Gli allenamenti si svolgeranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Tutti i ragazzi potranno essere inseriti in più gruppi, in base all’età e al giorno/luogo di allenamento più comodo. Per informazioni/iscrizioni: Alessandro Deda 346.6826266.