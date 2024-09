Sanremo: al via in questi giorni 'SaNremo VERDE', progetto per migliorare la città presentato nel giugno scorso

Prenderà il via nei prossimi giorni la fase operativa del PR LIGURIA FERS 2021-2027 che il Comune di Sanremo, con delibera di settembre 2023, ha deciso di dedicare ad una specifica strategia su infrastruttura verde del territorio denominata “saNremo VERDE”, un progetto del valore di circa 1,4 milioni di euro cofinanziati per il 30% dal Comune che, in questa fase iniziale, si articolerà in due interventi riguardanti corso Orazio Raimondo e i giardini Trento Trieste.

Nel dettaglio, il tratto di intervento su via Nino Bixio e corso Orazio Raimondo prevede un filtro verde rispetto alla strada carrabile con un filare alberato dotato di aiuole adeguate allo sviluppo delle alberature: ai piedi degli alberi sarà introdotta una componente arbustiva medio-bassa. Tale intervento permetterà quindi di avere 19 nuovi alberi ad alto fusto e 200 mq di nuove aiuole verdi. Saranno anche introdotte soluzioni per il drenaggio sostenibile, depavimentando l’area impermeabile dei parcheggi a favore di una pavimentazione continua drenante e utilizzando le aiuole ribassate ai piedi degli alberi come trincee drenanti, in risposta alle sfide del cambiamento climatico. Il progetto è in diretta continuità con il sistema costiero di Sanremo e con altri spazi verdi della città come i giardini Trento Trieste, il giardino Medaglie d’Oro Sanremesi, l’area verde dello Zampillo e lo slargo Ruffini.

I Giardini Trento Trieste si inseriscono nello stesso sistema costiero, in continuità con le altre aree verdi. In particolare, su quest’area si propongono interventi che permetteranno di avere 13 nuovi alberi, 680 mq di nuova macchia arbustiva, il rifacimento delle aiuole e dell’area giochi per i bambini.

La prima tranche di lavori coinvolgerà il tratto terminale di via Nino Bixio e Corso Orazio Raimondo (da lunedì verranno predisposti specifici divieti di sosta nelle parti interessate), poi si passerà ai giardini Trento Trieste. In fase di aggiudicazione, invece, la seconda parte dell’intervento, che riguarda l’area verde di San Martino in fondo a via Scoglio. Entrambe le opere dovranno essere portate a conclusione entro fine anno, come da cronoprogramma Pr-Fesr.

Il progetto Sanremo Verde, voluto dall’amministrazione precedente nell’ambito della progettazione PR LIGURIA FERS 2021-2027, e realizzato dall’arch. Anna Costa con la collaborazione dell’arch. paes. Giulia Gatta, e del Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione del Comune di Sanremo, nelle persone dell’arch. Giulia Barone e dell’arch. paes. Alessandra Pellegrino, ha ottenuto il premio speciale City’scape Award denominato “Masterplan e piani strategici” nella “Categoria A0 – City Landscape: Forestazione urbana per il cambiamento climatico e progetti di resilienza al cambiamento climatico”.