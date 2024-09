Sanremo: conducente distratta tampona una macchina della Municipale, passeggero e due agenti lievemente feriti (Foto)

Forse una distrazione all’origine dell’incidente che, questa mattina poco prima di mezzogiorno, ha visto il tamponamento di una macchina della Polizia Municipale da parte di una Fiat 500, in corso Cavallotti.

Sul posto, oltre ad altre pattuglie della Municipale, anche l’ambulanza della Croce Rossa, che ha portato in ospedale un bambino di 8 anni, lievemente ferito. Lievi contusioni anche per i due agenti sull'auto di servizio. Per consentire i soccorsi e il rilevamento del sinistro il traffico ha subito qualche rallentamento.