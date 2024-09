Petanque a Bordighera, al via il campionato italiano a terne (Foto e video)

Sport e divertimento al circolo boccistico Cav. Giulio Biancheri – Muller a Bordighera. E' iniziato, nel pomeriggio odierno, il campionato italiano a terne di petanque valido per le categorie C e D.

Ha preso il via oggi la due giorni dedicata alla petanque che vede impegnate trentadue formazioni provenienti da tutta Italia. Dopo la presentazione delle squadre e il saluto delle autorità, i partecipanti, molto concentrati e preparati, hanno iniziato le sfide: partite a tempo massimo di 60 minuti più due giocate supplementari e proseguimento a eliminazione diretta con partite ai punti 13 senza limiti di tempo.

Domani, domenica 8 settembre, alle 8.30, maltempo permettendo, sono in programma le semifinali e le finali ad eliminazione diretta con partite ai 13 punti senza limiti di tempo. Seguiranno poi le premiazioni. La squadra che si piazzerà prima riceverà 450 euro come premio, la seconda classificata 225 euro mentre la terza e la quarta 150 euro.