Ospedale unico di Taggia: Ioculano "Dopo anni di inattività, a due mesi dalle elezioni la giunta Toti fa annunci"

"L'annuncio del completamento dell'iter urbanistico per la costruzione del nuovo ospedale del Ponente Ligure a Taggia, reso noto oggi dalla Giunta regionale, appare come l'ennesima mossa strategica, tempestivamente programmata sotto elezioni. Dopo anni di discussioni e ritardi (nel 2019 Toti dichiarò che sarebbero bastati tre anni per realizzare l’ospedale) , ci troviamo ancora in una fase preliminare, ben lontani dalla posa della prima pietra, che però viene proclamata come grande passo avanti".

Interviene in questo modo Enrico Ioculano, consigliere regionale del Partito Democratico: "Mi chiedo perché - prosegue - sia stato perso così tanto tempo in sterili annunci e promesse, senza che il progetto sia stato concretamente avviato. Un progetto che dovrebbe rispondere alle urgenti necessità sanitarie della popolazione dell'Imperiese. La sanità del Ponente merita un'attenzione concreta, non semplici proclami propagandistici".

"È essenziale - termina Ioculano - che alle parole seguano i fatti e che si dia finalmente il via alla realizzazione di una struttura moderna e funzionale, capace di soddisfare realmente i bisogni di salute dei cittadini. Vigileremo attentamente affinché questo progetto non si perda tra i tempi della burocrazia e i calcoli elettorali".