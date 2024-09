Sanremo: è Sold Out l’attesissimo concerto di Enrico Ruggeri al Roof Garden del Casinò

Dopo I Sonics, Andrea Fratellini, Il quartetto Sharareh e Enzo Paci, Party Band Divina Show il Calendario Eventi Estivi del Casinò di Sanremo si conclude domani 7 settembre con l’esclusivo concerto di Enrico Ruggeri, creato su invito per i migliori clienti del Casinò di Sanremo. Il cantautore ritorna sul palco del Roof con la sua presenza carismatica, la sua voce graffiante e una scaletta rinnovata.

Il raffinato Cantautore, che ha vinto ben due Festival di Sanremo, celebrerà i 40 anni di carriera in una serata che saprà coinvolgere presentando i suoi successi più apprezzati, brani entrati nella storia della Musica Italiana. Ruggeri verrà accompagnato da una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese per un live coinvolgente e originale, da tempo Sold Out.