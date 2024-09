Da Sanremo al via la 16a edizione della classica dell’adventouring, l’arrivo a Sestriere

Sulla scia del vero e proprio boom del mercato Adventure, la Hardalpitour, diventata nel tempo HAT Sanremo Sestriere, arriva a questa 16a edizione nella sua forma più splendente e con il favore di una schiera sempre più ampia di appassionati provenienti da più nazioni.

La HAT, veterana degli eventi Adventouring, ha fatto la sua parte nel promuovere e sostenere questo mondo motociclistico che è oggi nel suo picco di successo. Manifestazione che l’associazione Over2000riders ha evoluto negli anni per essere sempre leader nella proposta e nell’innovazione, sia sviluppando nuove formule e percorsi stimolanti che trovando l’equilibrio d’impatto e di rapporti con il territorio. Ultimo salto di qualità è la certificazione di sostenibilità nell’organizzazione degli eventi per la stessa associazione (secondo la norma ISO 20121:2012), un vero fiore all’occhiello che vuole aprire il mondo Adventouring ad una più ampia inclusività sociale.

Venerdì all’HAT Village di Sanremo sono attesi tra i migliori esperti e preparati motociclisti d’avventura d’Europa, a testimonianza di una stagione felice che vede un numero record di iscritti vicino ai 600 piloti (precisamente 589, +10% vs 2023), con un trend di crescita aumentato sempre a doppia cifra in questi ultimi anni. Come di consueto circa il 50% proviene dall’estero per un totale di 13 nazioni rappresentate.

Il consigliere Luca Marvaldi, delegato dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni, ha così commentato: “E’ un vero piacere per me, in occasione di questa manifestazione, portare il saluto dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni, fuori Sanremo in questi giorni. La Hat Sanremo Sestriere, arrivata alla sedicesima edizione, è un appuntamento che cresce di anno in anno ed è sempre molto attesa, rappresentando una bella iniziativa di turismo sportivo. Quest'edizione vede partecipanti provenienti da 13 nazioni e tanti campioni del mondo del moto rally, dell’enduro che contribuiscono a valorizzare il nome di Sanremo. La nostra città è quindi pronta ad accogliere i molti partecipanti ai quali rivolgiamo l’augurio di trascorrere un lieto soggiorno sportivo alla scoperta delle nostre bellezze in occasione di quest’edizione che propone tante novità”.

Molto qualificata la partecipazione con una ventina di team ufficialmente schierati da case moto e da aziende del settore, che conferma come la HAT sia un evento centrale per gli appassionati del mondo adventouring.

Questa la presenza dei team delle case e dei loro piloti:

• Yamaha, main partner della HAT, che si presenta con uno specialissimo team di tre ragazze nell’ambito del progetto Girl Full Power che prevede una serie di iniziative per avvicinare sempre più donne al mondo delle due ruote. Saranno accompagnate dallo sportsman-modello-attore e rider Alvise Rigo, tutti insieme sulle ormai superspecializzate Teneré 700

• KTM, con l’incredibile Nicola Dutto ed il suo team

• Gas Gas, con Roberto Tonelli, campione italiano Motorally in carica

• Husqvarna, con il dakariano Maurizio Gerini

• Kove, con i suoi piloti Matteo Bottino, campione europeo Motorally in carica e l’habitué Ottavio Missoni all’esordio con la marca, nonché Cesare Galli, boss della Pelpi International

• BMW, con la squadra completa degli istruttori della GS Academy

• Triumph, con il suo Tiger Team guidato da Andrea Perfetti di Moto.it ed una squadra di giovani alla prima esperienza HAT

• Fantic, che porta il suo ambassador Franco Picco e l’altro grande dakariano Andrea Balestrieri

• Beta, con un grande team dove spiccano l’esperto rallysta Luciano Pegoraro e la giovane promessa motorally Andrea Gava

• Honda con l’inossidabile campione Renato Zocchi e le ragazze di Dal Tacco al Tassello

• Royal Enfield, con una squadra tutta made in Acerbis, che vede presenti Guido Acerbis e Diego Sgorbati

• Suzuki, con l’appassionato quanto super competente preparatore tedesco Stefan Hessler

• Peugeot, con il campione e giornalista francese Adrian Parassol.

Presenti altri team schierati dai partner HAT Series come Continental, SW Motech (con Marco Iob), Klim, Motorex, Mytech, quindi i ragazzi del Seipercento ed il Team Fasola School guidato dall’esperto rallyman Fabio Fasola. Numerosissima la stampa nazionale ed internazionale presente con una dozzina di giornalisti alla partenza.

Sede della partenza è ancora una volta Sanremo, che suona il suo spartito perfetto di accoglienza, clima e servizi. L’HAT Village, campo base di accoglienza, check-in, stand dei partner e partenze, è ottimamente allestito a ridosso del mare, non lontano dal Casinò nel cui prestigioso Teatro venerdì sera si terrà il briefing ed il via ufficiale della manifestazione.

Poi Sestriere accoglierà come tradizione la lunghissima carovana dell’avventura. Nella mente di tutti Sestriere è il sogno, la meta di un week-end che sarà ricordato per sempre. Le mitiche strade sterrate che portano alla città olimpica sono il più sontuoso finale della manifestazione adventouring più ambita e riconosciuta.

Tra Sanremo e Sestriere, tra Liguria e Piemonte, una lunga lista di quasi 100 comuni, grandi, piccoli e piccolissimi sulle cui strade passano i diversi percorsi della HAT. Grazie alla loro collaborazione è possibile realizzare una manifestazione che sulla carta sembra un’opera impossibile, ma che ogni anno magicamente si ripete. Presso alcuni di loro sono organizzati i 25 punti di ristoro previsti. Una menzione speciale è per Boves (CN), splendida cittadina che negli ultimi anni ospita con grande calore ed efficienza il ristoro più importante nella sua accogliente piazza centrale.

La HAT propone un turismo dinamico che offre scenari e panorami diversi ai partecipanti, su strade minori, poco battute, verso luoghi remoti e spesso abbandonati, per vivere una natura incontaminata e realtà storiche inattese in fondo a valli minori, nascoste.

I partecipanti possono scegliere tra 5 formule/percorsi: il ‘Discovery’ (490 km), il ‘Classic’ (510 km) e l’Extreme (880 km) ed i nuovi ‘Challenge’ (930 km) e ‘Vintage’ (510 km), in base al loro desiderio di sfida ed alla loro esperienza. Per tutti l’obiettivo è raggiungere il traguardo di Sestriere, senza particolari vincoli di tempo e percorso.

La Challenge è la grande novità di quest’anno, nata per offrire una nuova massima sfida nel mondo adventouring, dove l’asticella sale al gradino più alto. Un vero cimento individuale riservato a soli 40 piloti tra i più esperti ed “estremi”, una maratona no-stop di circa 42 ore di quasi 950 km dove sono previste prove di abilità nella navigazione, di rispetto del percorso ufficiale e di tempi di percorrenza. Il percorso è il più impegnativo. L’obiettivo è guadagnare il maggior numero di punti (token) sufficienti per conseguire l’attestato di Master of Adventouring. Nella notte di sabato un trattamento particolare, un esclusivo bivacco specificamente organizzato in una località isolata per replicare l’atmosfera dei mitici eventi del deserto. Il loro bagaglio-cassa in stile Malle Moto sarà trasportato da un camion Iveco 4x4 di esperienze africane. La partenza da Sanremo è prevista alle 22.30 di venerdì.

Subito a seguire la partenza della Extreme, una grande, lunga ed impegnativa prova di squadra di circa 880 km, che comunque solo i più esperti possano portare a compimento nel tempo massimo senza dover tagliare il percorso.

La Classic è il percorso che ripete lo spirito originario della HAT: 24 ore no-stop per raggiungere Sestriere. La guida notturna è anche qui parte del fascino della HAT e la maggior parte dei partecipanti è su questo percorso.

La Discovery è invece studiata per chi vuole partecipare ad un grande evento come la HAT senza la guida notturna e con un percorso semplificato dove il fuoristrada è alla portata di chi ha un minimo d’esperienza.

La nuova Vintage è stata pensata per valorizzare la partecipazione delle moto adventure immatricolate prima del 1994, con un’attenzione particolare sia all’interno del Village che sul percorso, comunque lungo oltre 500 km.

Per tutti i partecipanti l’obiettivo è raggiungere Sestriere per ritrovarsi tutti insieme e ritirare l’attestato di partecipazione. L’ulteriore sfida è quella di cercare di percorrere tutta la traccia ufficiale indicata e registrata dai tracker GPS distribuiti. Per chi ci riesce è previsto l’ambito 100% Marathon Prize, il riconoscimento per chi ha realizzato tutta la sua HAT senza tagli di percorso.

Il programma avrà inizio nella mattinata di venerdì 6 settembre all’interno dell’HAT Village dove presso l’HAT BOOT CAMP si effettuerà il check-in dei partecipanti. Le partenze dall’HAT Village saranno venerdì dalle 22.30 per la Challenge e la Extreme e sabato dalle 9 per la Discovery, la Classic e la Vintage.

Sono circa 60 gli addetti ai servizi della HAT, organizzati da Over2000riders con schemi e piani di lavoro coordinati ben precisi, con l’assistenza continua delle tecnologie più avanzate tra cui il servizio di tracking di ogni equipaggio alla partenza, per garantire la massima sicurezza. Importante il servizio medico approntato formato da 12 persone con 3 unità mobili e 5 postazioni fisse della Croce Verde.

Un ringraziamento speciale è dedicato gli Enti Locali, spesso attivi e favorevoli allo sviluppo di questa disciplina nei loro territori. Si ringraziano in particolar modo, non solo le Regioni Liguria e Piemonte che hanno concesso il loro patrocinio, ma anche la Province di Imperia, Savona e Cuneo, i Comuni di Sanremo, Boves e Sestriere, oltre ai numerosi comuni attraversati in questa edizione. Davvero preziosa anche la collaborazione dell’agenzia IN LIGURIA di Genova e di SANREMO ON.