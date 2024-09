La prevendita del token PEPU raggiunge quota 12 milioni di dollari

Il mercato delle meme coin è stato letteralmente preso di mira dagli investitori che ne hanno intravisto il potenziale. Piuttosto che investire nelle criptovalute già consolidate, però, che stanno vivendo giornate difficili con una riduzione di prezzo per le tre meme coin principali, ovvero DOGE, SHIB e PEPE, i trader si stanno spostando sulle prevendite, introducendo ingenti somme di denaro per accumulare token non ancora quotati sugli exchange.

Una mossa, questa, che consente di avere un vantaggio al momento del listing. Con la richiesta da parte del più ampio pubblico, i token possono vedere un apprezzamento significativo, rivelandosi redditizie sul breve e lungo periodo.

Pepe Unchained (PEPU) è la prevendita che sta riscuotendo maggior successo, con oltre 12 milioni di dollari in finanziamenti, celebrati tempestivamente dal canale X ufficiale con un’illustrazione a tema.

Il rimbalzo delle meme coin

Sebbene gli investitori delle meme coin stiano assistendo a un assestamento del prezzo dei token, con riduzioni per DOGE, SHIB e PEPE, che hanno perso negli ultimi sette giorni dal 3 al 7% del loro valore, questo potrebbe essere un momento favorevole per l’acquisto delle criptovalute in questione.

Sfruttare il dip è uno dei principi cardine dell’investimento, soprattutto per quelli ad alta volatilità che potrebbero vedere un rimbalzo nei mesi a venire. Un chiaro indicatore che è proprio ciò che sta avvenendo possiamo notarlo in PEPE, che ha visto un incremento del volume di scambio del 10% nelle ultime 24 ore. Molti trader stanno iniziando ad accumulare la meme coin, in attesa di un pump.

Per diversificare il portafoglio, però, e assicurarsi maggiori guadagni, molti puntano anche a Pepe Unchained, il token PEPU che potrebbe essere il principale rivale di PEPE.

Cos’è Pepe Unchained

Il progetto punta alla creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2, strutturata in modo tale da garantire velocità 100 volte superiori a quelle di Ethereum Layer-1. Con un sistema di bridging istantaneo, si tratta di un token che potrebbe avere un successo notevole dopo la quotazione ufficiale.

La Layer-2 permette di velocizzare le transazioni, ma non solo, ne abbassa infatti anche i costi. Il rimbalzo delle meme coin potrebbe avvenire proprio al lancio di questo token che è in grado di rivoluzionare il segmento.

Capitalizzando sul volto della rana, ha attirato i primi investitori con l’aspetto divertente della cultura meme. Questo è solo uno degli elementi di successo del token, come è possibile vedere nella roadmap ufficiale, il team di sviluppo ha le idee ben chiare e c’è molta fiducia in merito alle potenzialità in merito a usabilità e scalabilità di PEPU.

Non è troppo tardi per investire in questo progetto ma non c’è comunque troppo tempo da perdere. Infatti la prevendita terminerà alla fine di settembre, quindi i partecipanti che vogliono accedere al miglior prezzo possibile, devono ottenere PEPU in questo momento, quando il costo è ancora basso. Attualmente, PEPU è scambiato a 0,0094982$ e i token sono acquistabili tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.

Non c’è bisogno di attendere il listing per far fruttare l’investimento poiché questi possono essere già piazzati in staking. Il protocollo offre al momento un APY del 168%, un rendimento annuo da non sottovalutare. Bloccando i propri token, inoltre, si può prevenire il deprezzamento derivante da una pressione di vendita, pertanto PEPU può essere vantaggioso non solo sul breve periodo, ma anche per investimenti più a lungo termine.

Al termine della presale, i token verranno caricati sul wallet indicato e collegato in fase di acquisto. A quel punto, il listing sarà la prova del nove, trasformando PEPU in uno dei migliori investimenti dell’anno.

