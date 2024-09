Ospedaletti piange la morte di Emilio "Elio" Dal Cero: un amico della bicicletta amato da tutti

Ospedaletti piange la morte di Emilio Dal Cero, conosciuto da tutti come "Elio". La notizia della sua scomparsa è giunta all'improvviso, colpendo profondamente tutti coloro che lo conoscevano. Dal Cero era una figura molto amata e rispettata, specialmente nell'ambiente della bicicletta, dove era noto per la sua gentilezza e disponibilità.

Fabrizio Sartore, un amico di lunga data, lo ha ricordato con queste parole: "La notizia è arrivata all'improvviso ed ha fatto male come una pugnalata. Soprattutto nell'ambiente della bicicletta era molto amato e rispettato. Aveva una parola buona per tutti, era sempre disponibile e trascorrere anche pochi minuti con lui era piacevolissimo, tra aneddoti, risate e prese in giro. Ci incontravamo spesso da Angelo, a volte per risolvere qualche problema tecnico sullo smartphone, oppure al tramonto sulla ciclabile, seduti sulla panchina di fronte alla sua abitazione. Quanti bei momenti abbiamo passato insieme... mi mancherà".

Gli amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto lo ricorderanno sempre con affetto, come un uomo che ha saputo rendere speciali anche i momenti più semplici. I funerali si terranno giovedì 5 settembre alle 16,30 presso la chiesa di Cristo Risorto di Ospedaletti.